El controversial influencer conocido como "El Temach", está una vez más en el ojo de huracán luego de que por medio de las redes sociales se difundiera el precio que maneja por dar asesorías individuales , costo que se encuentra casi en 13 mil pesos mexicanos.

A través de la red social X, usuarios externaron su descontento y criticaron las acciones del influencer, además de señalar el elevado costo, y asegurando que "no tiene ni un pelo de tonto".

Según indica la imagen difundida en la plataforma, la suscripción "Compa Coronel" , incluye una asesoría individual de 1 hora y "acceso a mi WhatsApp personal para emergencias".

Cabe mencionar que horas después la opción de suscripción desapareció.

Luego de ser criticado en redes sociales, El Temach rompió el silencio y afirmó que amaneció con "un chingo de marketing".

"No sé quién, pero hoy amanecí con un chingo de marketing. Un chingo de marketing de cuánto cuesta la asesoría personalizada. Yo creo que la gente pensó que me iban a hacer daño con eso y pues más bien se llenó, se vendieron muchísimas y pues ya ahorita no hay el servicio, se saturó", aseguró el youtuber.

Finalmente, manifestó: "No tengo tanto tiempo disponible para dar asesorías y asesorías uno a uno. Pero bueno, todos los demás productos de las membresías del canal están disponibles".

XP