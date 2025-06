Fernando Sugueno es el arquitecto de la programación que millones disfrutan en Warner Bros. Discovery México — la gigante global que nació de la fusión entre WarnerMedia y Discovery, Inc. —. Como vicepresidente de Contenidos, lidera algunas de las señales más icónicas como Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Kids, Discovery Home & Health, TLC e Investigation Discovery. No es un trabajo menor: ha sido fundamental en la transformación que ha marcado un antes y un después en la región.

Su historia profesional comenzó en la televisión abierta de Brasil, y desde entonces ha recorrido un camino que incluye producciones de gran impacto como “MasterChef”. Hoy, Fernando es uno de los nombres más influyentes del entretenimiento en América Latina. En el marco del 40 aniversario de Discovery, EL INFORMADOR platicó con él sobre su trayectoria, los retos de hacer contenido en un mundo que no para de cambiar y el papel que juega el streaming en este universo cada vez más conectado.

— ¿Cómo fue tu camino hasta convertirte en líder de contenidos para Warner Bros? Discovery en México?

—Estudié comunicación social y comencé mi carrera profesional en la televisión abierta en Brasil. Ahí me tocaba armar desde la transmisión de eventos en vivo hasta realities de gran formato.

En 2014 llegó uno de los grandes hitos: empecé a producir “MasterChef” en Brasil. Ese proyecto fue parte de una coproducción con Discovery, lo que marcó el inicio de una relación cercana con la marca.

Esa conexión me llevó eventualmente a México, donde asumí nuevos retos enfocados en la producción local y la programación, tanto para plataformas de streaming como para los canales lineales.

—Estás celebrando 10 años en la compañía. ¿Qué significa para ti el 40 aniversario de Discovery?

—Es un gran honor formar parte de un cuarto de esa historia. Más que trabajar para una marca, siento que mi labor tiene un propósito e impacto real. Discovery se compromete con la audiencia mexicana no sólo para entretener, sino para emocionar, inspirar y también tocar temas difíciles como los 43 de Ayotzinapa o la masacre de los mormones, historias que deben mantenerse visibles porque son parte esencial de México.

—¿Cómo definirías el impacto que ha tenido Discovery en Latinoamérica a lo largo de estas cuatro décadas?

—Discovery se ha consolidado como la marca número uno en contenido factual en toda América Latina. Gran parte de este éxito radica en entender que, aunque compartimos producciones a nivel global, cada país tiene su propia voz y necesidades. Por eso, diseñamos la programación desde cada región, con contenidos adaptados y producciones locales que conectan con la audiencia.

Pero más allá de eso, lo que realmente nos diferencia es la conexión emocional. Ya sea un documental profundo, un reality de competencia o una comedia, nuestro objetivo es generar empatía. Ese instante en que el espectador se ve reflejado en la pantalla es lo que crea un vínculo auténtico y duradero.

— ¿Podrías compartirnos algún caso o contenido emblemático que haya generado una conexión especial con el público mexicano o a nivel Latinoamérica?

—Un gran ejemplo es “Mexicánicos”, que este año cumple 10 temporadas y cuenta con más de cuatro spin-offs. Es un proyecto en el que hemos trabajado durante años, con producción en un taller en Guadalajara que le pertenece al empresario y mecánico Martín Vaca. Es una verdadera joya de México: muestra el ingenio y talento local, y cuenta una historia de emprendimiento inspiradora.

Este taller mecánico, que hace 10 años producía limosinas para funerarias, hoy es un referente en remodelación de autos. “Mexicánicos” ha sido un éxito no sólo en México, sino en toda América Latina durante una década. Además, el programa ha sido exportado a países como España, Portugal, Alemania y China.

—En un mundo dominado por el streaming, ¿qué papel desempeña dentro de la estrategia de Warner Bros. Discovery?

—El streaming es una pieza fundamental dentro de un ecosistema 360. Hoy, los contenidos nacen en cine, luego pasan por plataformas digitales, se estrenan en canales lineales, se expanden a videojuegos, licencias, franquicias… todo está conectado y en constante transformación.

Existe una idea errónea de que la televisión de paga está en declive frente al streaming, pero no es tan simple. La realidad es que hoy se consume más contenido que nunca. Así como la radio no desapareció con la llegada de la televisión, la TV de paga no ha sido reemplazada, solo se ha complementado.

El reto que tenemos es entender cómo consume la audiencia en cada formato y adaptar nuestras estrategias para llegar a ella en el momento y lugar adecuados.

—En una frase… ¿Qué define a Warner Bros. Discovery hoy?

—Contenido con alma humana. Nuestra misión es emocionar y conectar, porque ahí nace la verdadera magia.

CT