Esta semana, el Canal Las Estrellas lanzó su nuevo melodrama, “Amor Amargo”, una producción de Pedro Ortiz de Pinedo que explora la lucha por el amor en un contexto de rivalidades y secretos familiares.

Situada en el ficticio pueblo de Todos los Santos, la historia muestra un despliegue de giros dramáticos en escenarios como Tabasco, el Estado de México y la Ciudad de México. La trama promete enganchar a la audiencia con su narrativa, desarrollada en torno a los personajes principales interpretados por Daniela Romo, Andrés Palacios, Ana Belena y Arturo Peniche. Con el amor como motor central, la sinopsis destaca que esta es “una historia donde el amor puede más que la justicia y cualquier traición o secreto de familia”.

Para Pedro Ortiz de Pinedo, productor del proyecto, el estreno de esta telenovela representa una mezcla de emociones, comparte en entrevista con EL INFORMADOR: “Sin duda, es muy emocionante. Han sido meses de mucho trabajo. Ver nuestro esfuerzo en pantalla te genera nervios, responsabilidad y, sobre todo, mucha emoción”. La expectativa es alta, y Ortiz de Pinedo confía en que la historia y el elenco lograrán conectar profundamente con el público. “Es un elenco multiestelar que va a tocar los corazones de mucha audiencia”, subraya, alentando a los espectadores a disfrutar de esta producción como lo han hecho quienes trabajaron en ella.

El personaje de “Leonor San José”, interpretado por Daniela Romo, promete ser una villana icónica de las telenovelas mexicanas. Para Ortiz de Pinedo, contar con la actriz en el elenco principal fue una decisión acertada desde el principio. “Encabezados por Daniela Romo, es un lujo tenerla no sólo interpretando a nuestra gran villana, sino también cantando el tema principal”, menciona. Su interpretación de “Leonor”, una figura que aportará peso a la historia, es fundamental, y Ortiz de Pinedo destaca que “sin ese personaje, esta telenovela en particular no podría ser”. Con el tiempo, el productor espera que “Leonor San José” se convierta en una referencia en el género, ya que esta villana, pese a ser la principal antagonista, también es una protagonista en el sentido emocional de la historia.

La producción de “Amor Amargo” comenzó hace cuatro años, aunque su desarrollo activo inició hace dos, según cuenta Ortiz de Pinedo. “La historia nos atrapó desde el día uno”, explica, describiendo cómo se construyó el proyecto a lo largo del tiempo. Durante el proceso de selección del elenco, Héctor Soberón, jefe de escritores, tenía una clara preferencia para el rol de la villana: Daniela Romo. “Nuestro jefe de escritores siempre pensó en ella para el papel”, revela Ortiz de Pinedo, y asegura que esto atrajo rápidamente el interés del resto del elenco. “Cuando los demás se enteraron de que alguien como Daniela encabezaba el proyecto, comenzaron a aceptar la oferta, incluso antes de leer la historia completa. Y cuando la leyeron, fue una emoción absoluta”.

La vida en el set, de acuerdo al productor, es intensa y está llena de retos, y explica que hay que trabajar de manera coordinada para cumplir con la producción en tiempo y forma. “Es complicado porque tenemos que grabar muchas escenas. Para ello, el equipo de grabación se divide en dos: el primero, que usualmente graba en foro, y el segundo, que graba en locaciones externas”. Esta logística permite trabajar de forma simultánea y sacar adelante un gran volumen de escenas. Sin embargo, los actores deben estudiar y memorizar toda la historia en su conjunto, ya que las escenas no se graban en orden. “Es complejo, pero cuando uno empieza a armar la historia y editarla, quedan cosas muy lindas”, añade el productor, quien se encarga de supervisar cada corte final.

La responsabilidad de editar y seleccionar las tomas finales también recae en Ortiz de Pinedo, quien está profundamente involucrado en todo el proceso. “Una vez que esté armado el capítulo, lo puedo recortar, cambiar, musicalizar”, detalla. Para él, ver el producto final en pantalla es una satisfacción inmensa, ya que representa el esfuerzo de todo un equipo. “Es padrísimo cuando uno lo ve al final, ya al aire, es una satisfacción enorme”, concluye el productor.

La telenovela se puede ver de lunes a viernes, por Las Estrellas, a las 18:30 horas.

Una historia de amor y justicia

“Amor Amargo”, protagonizada por Daniela Romo (“Leonor”), Andrés Palacios (“Tomás”), Ana Belena (“Gabriela”) y Arturo Peniche (“Enrique”), es un melodrama donde el amor puede más que la justicia y cualquier traición o secreto de familia. Con el lema “El amor es como el chocolate, a veces dulce, a veces amargo”, la trama de “Amor Amargo” se sitúa en el pintoresco pueblo de Todos Los Santos, donde “Tomás” regresa tras el funeral de su padre, decidido a desentrañar la verdad detrás de su asesinato.

CT