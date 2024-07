De lunes a viernes a las 18:30 horas se transmite por Las Estrellas la telenovela “Mi amor sin tiempo”, adaptación del clásico de Televisa “Tres Mujeres” de 1999, trama que en su momento la actriz Karyme Lozano protagonizó con el personaje de “Fátima”, pero que ahora, casi 25 años después, vuelve a este remake, pero ahora con el papel de “Renata”, el cual lo hiciera en su momento la actriz Luz María Jerez, quien también es parte de esta readaptación de las escritoras Martha Carrillo y Cristina García, pero ahora haciendo a “Ana”.

EL INFORMADOR charló con Karyme sobre retomar este éxito de Televisa, pero ahora desarrollando a una mujer madura, la cual es acosada y perseguida por su ex pareja. “Ya han pasado casi 25 años de cuando interpreté a ‘Fátima’ en ‘Tres Mujeres’ y ahora estoy en ‘Mi amor sin tiempo’ que es la nueva versión, pero con el personaje de ‘Renata’, con el cual estoy feliz porque es espectacular, literalmente es el más difícil que he interpretado después de ‘Minas de pasión’, pues este personaje tiene escenas bien dolorosas, pero a la vez tiene escenas hermosas llenas de amor y de luz. ‘Renata’ es una guerrera y yo me siento feliz”.

En esta producción de Carlos Moreno, las protagonistas ahora son Leticia Calderón como “Greta”, Juana Arias como “Bárbara” y Karla Esquivel como “Fátima”. Además, también participan estrellas como Mane de la Parra, Andrés Baida, Michael Ronda, Alejandro Camacho, José Elías Moreno, Federico Ayos, Eric del Castillo, Alma Delfina y Yolanda Ventura, entre otros.

“Cuando me enteré que Carlos Moreno iba a desarrollar ‘Mi amor sin tiempo’, yo me dije, ‘tengo que estar en esta novela’. Y cuando vi que estaban llamando al elenco, bendito Dios el productor me habló para este personaje, pues yo dije, ‘aunque sea una participación especial’ pues lo que yo quería era formar parte de este melodrama que sabía que iba a estar espectacular pues ya he trabajado con Carlos y sé cómo hace sus proyectos y la calidad que tienen con los grandes elencos por los que él se caracteriza”.

Explica Karyme que “Renata” es uno de los personajes estelares de esta historia, pues es una mujer sensible y de valores, su oficio es historiadora de arte y tiene una tienda dedicada a ello. No pudo tener hijos porque en su primer matrimonio sufrió violencia intrafamiliar, pero es cálida y maternal. Ve en “Fátima” a la hija que nunca tuvo. Ama profundamente a “Federico” (Alejandro Camacho), pero no se cree capaz de perdonar una infidelidad.

“El background de su pasado es que ‘Renata’ estuvo casada y vivió violencia intrafamiliar. En una de esas golpizas que le dio el marido, perdió a su bebé. Él acaba yendo a la cárcel y pronto saldrá de ésta, por lo que la va a empezar a vigilar y a perseguir, es todo un acosador, y de pronto la comenzará a amenazar, así que ella tendrá ataques de pánico y ansiedad y su historia se volverá muy dura donde yo creo que muchas mujeres han tenido esta situación con sus maridos o ex esposos, pero lo hermoso de ‘Renata’ es que es una guerrera llena de luz y de fuerza, como somos todas las mexicanas, que aunque nos tiren o nos caemos, nos levantamos más fuerte que nunca y así es ‘Renata’, como un ave fénix que de las cenizas se levanta”.

Adelanta Karyme que para el público y para ella también, porque también es fan y espectadora de la telenovela, vienen escenas muy intensas donde está casi segura que la audiencia va a llorar con lo que sucede a “Renata”. “Pero también habrá otras escenas preciosas donde saldrá el amor y la esperanza. Pues se trata de una trama que ahora la adaptaron mejor a esta época, es un novelón donde me siento honrada y bendecida de estar, pues además, el público está encantado”, finaliza.

Una historia de amor

“Mi amor sin tiempo” narra la historia de una madre y sus dos hijas que, estando en distintas etapas de su vida, enfrentan una situación amorosa muy similar cuando creen tener una relación sentimental estable y sorpresivamente el verdadero amor toca a su puerta.

CT