En el estreno de su nuevo programa, David Faitelson y sus “Haters”, el periodista deportivo desató controversia al reflexionar sobre su paso por TV Azteca y ESPN, dos cadenas donde desarrolló gran parte de su carrera. En sus declaraciones, Faitelson dejó claro que no tiene intenciones de regresar a ninguna de esas empresas.

El comentarista aseguró que su credibilidad profesional no se ha visto afectada por su cambio a Televisa, describiendo a su nueva casa como "una empresa maravillosa" que le ha brindado una libertad que, según él, no encontró en sus empleos anteriores.

"Nadie me dice lo que tengo que decir en Televisa, nadie. Al contrario, lo que yo quiera decir del América, del dueño del América, de la Federación, de la Selección, nadie nunca me ha insinuado nada" afirmó, dejando entrever que en otras cadenas no gozaba del mismo nivel de autonomía ni de libertad de expresión.

Faitelson también relató episodios incómodos vividos en ESPN, donde asegura que su derecho a la libertad de expresión estuvo limitado. Según comentó, recibió presiones directas de la empresa, incluyendo amenazas de despido, para que moderara sus opiniones públicas en redes sociales.

“Si yo les contara las llamadas telefónicas que tenía en ESPN, si les contara el día que tuve que borrar un tweet bajo amenaza de que si no lo borraba estaba fuera de la empresa”. Además, reconoció que su salida de ESPN no solo se debió a estas tensiones, sino también a un desgaste personal. "No estaba contento", confesó, aludiendo a un ambiente que no cumplía con sus expectativas profesionales.

Finalmente, agregó que "nada de eso ha sucedido en Televisa, nadie en Televisa me ha dado una línea que seguir, en otras sí y muy marcada". Con estas declaraciones, Faitelson no solo buscó justificar su decisión de unirse a Televisa, sino también responder a las críticas sobre su supuesto cambio de postura tras ingresar a una de las principales televisoras de México.

AO