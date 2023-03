Con un mes de transmisiones por la señal de Las Estrellas, la telenovela “Eternamente amándonos”, melodrama estelarizado por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho, tuvo una gran respuesta el público con altos ratings a pesar de tener un horario complicado, como lo es las 16:30 horas.

La producción de 120 capítulos se narra la historia de “Paula” (Alejandra Robles Gil) y “Rogelio” (Marcus Ornellas), quienes se conocen en la Ciudad de México y, tras vivir un romance vertiginoso, deciden casarse pero no dan aviso a la familia del galán. De este modo, descubrirán que su unión estremece los cimientos de la familia “Iturbide”; pelearán duras batallas, claro, pero todo para demostrar que el verdadero amor prevalece.

El joven actor Marcus Ornellas, en charla con EL INFORMADOR, asegura que “estaba en gira con una obra de teatro, fuera de la ciudad, y me ofrecen tomar parte en un casting para una producción de Silvia Cano; me interesaba, pero no podía. Yo di por perdida esa oportunidad, pero me llamaron tiempo después y, casualmente, estaba en la ciudad; hice al casting y, creo, fui el último en integrarse al reparto”.

Esto, destaca el actor, “fue muy bueno, porque aún no concluía la gira en la que estaba y ya habían comenzado las grabaciones. Fueron dos semanas nada más, en las que estuve viajando con la obra y grabando la telenovela; mucho trabajo, pero muy gratificante. Ahora, con más de cuatro meses de grabación, no puedo estar más contento por los resultados, sobre todo de la gran aceptación del público”.

“La verdad —comenta Ornellas— hemos tenido un rating casi histórico para el horario en que se transmite la trama; hemos llegado a tres millones en la segunda semana, y desde el estreno fueron más de dos millones de espectadores. Para el horario, repito, es una respuesta fabulosa, y eso es satisfactorio porque el horario es muy difícil, y estamos agradecidos con la gente”.

Ornellas afirma también que el elenco no podía ser mejor; “Diana Bracho, que interpreta a mi madre, es no sólo una gran actriz, también es ejemplo de disciplina, entrega y amor por lo que hace. Este proyecto ha sido encantador porque nos llevamos todos bien; pase lo que pase en escena, fuera de ella nos abrazamos y queremos mucho, es maravilloso”.

Además de eso, indica el actor, “hay un reparto de gente joven muy talentosa y entregada; yo destaco también la dirección con que contamos, dos profesionales como Rodrigo Cachero y Silvia Tort, con quienes hemos logrado hacer las cosas con naturalidad, una actuación muy orgánica y nada acartonada. Este tipo de historias y actuaciones hacen falta en este horario, mostrar a la gente que se pueden hacer las cosas bien y con cariño, y así es más sencillo llegar al público. Para mí, la única forma de trabajar es hacerlo en armonía”.

Conexión con el público

Ornellas explica que la historia del melodrama, “toca temas fuertes”: “Habla del matriarcado y el dominio de la madre sobre los hijos, pero a la vez hay personajes entrañables, como ‘Paula’, que es mi esposa en la telenovela, una mujer que vive en la ciudad, cantante, muy libre, y ‘Rogelio’ ve en ella lo que no puede ser él, por ello la respeta y ama. Y eso lo pondrá en conflicto con la madre. Hay de todo en este relato, eso hace que la gente se conecte con el proyecto”.

Para su trayectoria, Ornellas afirma que esta telenovela marca un instante especial, pues “llega en un momento muy bonito de mi carrera; me siento pleno en lo personal y en lo profesional, a este proyecto le doy gracias porque trabajo con armonía, sin estrés, sin conflictos derivados del ego, sin discusiones. Es un proyecto amoroso, que me ha dado respiro y, a pesar del enorme trabajo, son horas placenteras, porque adoramos lo que hacemos”.

Música

¿A qué suena la novela?

“Eternamente amándonos” cuenta como tema de entrada con la melodía “Digan lo que digan”, compuesta e interpretada por Carlos Rivera.

CT