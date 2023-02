Tecate Emblema: Enrique Iglesias, Robbie Williams y Belinda estarán en el festival

El integrante más joven de los gigantes del entretenimiento, Tecate Emblema, regresa para hacer nuevamente a un lado las etiquetas y abrazar a todas las comunidades y gustos en una celebración increíble.

Un festival que propone una nueva experiencia y modifica los espacios a los que estamos acostumbrados, para que podamos disfrutar al máximo de Tecate Emblema, haciendo que la música se sienta en cada rincón del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México.

En esta edición, el line up estará conformado por grandes talentos musicales del pop nacional e internacional, encabezado por dos cantantes que han sido un referente a nivel mundial dentro del género: Enrique Iglesias Y Robbie Williams.

El resto del elenco se conforma por: Alizzz, Becky G, Belinda, Bizarrap, Black Eyed Peas, Bresh, Bruses, Camilo, Clubz, Donovan, Emilia, Las Villa, Lasso, León Leiden, Melanie C, Michelle Maciel, Moenia, Niki, Onerepublic, Pabllo Vittar, Roisin Murphy, Sofia Thompson, The Chainsmokers, The Driver Era, Tokimonsta y Zahara. Es por eso que con orgullo y con la adrenalina a tope, te presentamos la segunda edición de Tecate Emblema, un festival donde los prejuicios no existen y los estilos musicales conviven en un mismo escenario.

Los próximos 13 y 14 de mayo el público se reunirá nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para disfrutar lo mejor de la música pop de varias épocas y todas sus vertientes.

Adquiere tus boletos en preventa Citibanamex el 1 de marzo, y un día después estarán a la venta al público en general en las taquillas del inmueble, puntos Ticketmaster o a través de www.ticketmaster.com.mx.

