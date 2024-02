Los próximos días 23 y 24 de febrero llegará al Teatro Galerías de Guadalajara el musical Mamma Mia! con cuatro funciones, el cual es protagonizado por la actriz y cantante tapatía Lisset, quien comparte para EL INFORMADOR sentirse muy emocionada por llegar a su ciudad natal con esta puesta en escena que ha significado una gran catarsis para ella después de haber atravesado pérdidas importantes y una situación de depresión que va superando.

“Muero de ganas de visitar a los amigos y a la familia, yo estoy lista para arrancar, por ir a mi tierra con este proyecto que es una obra alegre. A Mamma Mia! la conocemos todos, así como a las canciones de ABBA, ya vimos las películas y las puestas en escena, así es que es un proyecto donde la gente ya sabe qué va a ir a ver. Entonces, el que nosotros podamos entregarles un espectáculo nuevo, con un montaje de Claudio Carrera, Tina Galindo, Daniela Romo y del Teatro Insurgentes, pues es muy importante, porque hemos hecho una experiencia muy inmersiva donde hemos tenido a la gente tan cerca”.

Resalta que en este nuevo formato donde conviven más íntimamente con el público, se llenan de mucha energía como producción, “porque lo más bonito es ver cómo las personas salen felices cantando y bailando”. La gira, además, irá por Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida y Cancún.

A nivel personal, Lisset comparte que esta puesta en escena ha sido fundamental para ella. “Yo que me formé en el teatro, llegar a Mamma Mia! fue muy difícil, nunca me esperé este proyecto, no tenía planes de regresar a nada porque acababa de fallecer mi papá, casi se me muere mi mamá y dormí a mi perro, me sucedieron cosas personales muy fuertes, pero de pronto el proyecto se me aparece en la mesa y he de decir que me quité cuatro veces, pero por algo terminé haciendo el personaje de ‘Donna’”.

Lisset tiene un año en el proyecto y en el proceso, también ha vivido cambios como mujer, “porque cumplí 50 años. Entonces, mis hormonas se volvieron locas, me dio depresión y comencé a tomar antidepresivos y comencé a experimentar síntomas que nunca había sentido, pero todo por la edad. Estaba muy desajustada en todos los sentidos, como que quería correr a la montaña a gritar. Y de pronto fue en Mamma Mia! donde había que hacer la catarsis, este proyecto me ha dejado un crecimiento impresionante y me regresó a la Lisset que era, porque yo estaba en la oscuridad, además, me regresó al escenario y me dio todo, el montaje ha sido muy importante para mí en todos los niveles”.

La actriz y cantante ve como un privilegio que a partir de su pasión pueda estar sanando y saliendo de esos momentos difíciles que vivió. “Yo de verdad pensé que no iba a volver pronto y Mamma Mia! hizo la magia, así como el teatro y la música, así que entre Claudio Carrera y mi papá que está en el cielo (Willy Gutiérrez), me regresaron”.

También reflexiona que en otro escenario, sino hubiera aceptado el proyecto, también hubiera buscado las herramientas para salir adelante, “porque sí soy muy de trabajar en mí, de enfrentar la vida, hacer duelo y trabajar en terapia, pero hubiera sido menos amable y con Mamma Mia! fue con música, con canto y con baile”. Finaliza al decir que ahora mismo está inmersa en este proyecto y que en este nuevo ciclo que vive, prefiere trabajar en una cosa a la vez para disfrutar plenamente su pasión en los escenarios.

Agéndalo

No te pierdas la función

Mamma Mia! en el Teatro Galerías. Viernes 23 de febrero a las 18:00 y 21:30 horas. Sábado 24 de febrero a las 17:00 y 20:30 horas. Boletos de 750 a 1,850 pesos. https://boletia.com/

CT