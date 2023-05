El pasado 3 de marzo se presentó el montaje “El marido perfecto” en el Teatro Galerías y debido al éxito regresa la puesta en escena este jueves 25 de mayo con dos funciones en el mismo inmueble, a las 19:00 y a las 21:15 horas. Los accesos se pueden conseguir en Boletia y van de los 400 a los 650 pesos. EL INFORMADOR conversó con Margarita Gralia, quien en compañía de Jesús Ochoa, protagonizan este proyecto producido por Rubén Lara.

“Cuando un empresario quiere regresar la obra, es porque la gente se lo pidió, la mejor publicidad del mundo es cuando se corre la voz, el boca a boca. Entonces, por eso estamos regresando a Guadalajara, esperamos repetir el éxito que tuvimos”. Recordó que la gira continúa, previo a Guadalajara, el miércoles 24 el montaje estará en Tepic y después seguirá su recorrido por Puebla, Pachuca, Cuautla y Querétaro.

Sobre qué ha significado para Margarita ser parte de esta comedia, señala que ella se la está disfrutando mucho. “A mí me gusta mi trabajo, pero me encanta hacer comedia y más una como ésta que tiene tanto éxito donde la gente se ríe y aplaude. La verdad es muy gratificante, estoy muy contenta de hacer esta comedia, de trabajar con Jesús Ochoa, nunca había trabajado con él y es un compañero sensacional, hemos hecho una mancuerna divina, tenemos el mismo interés de divertirnos en el escenario, pasarla bien y de transmitirle al público esa alegría. Hacemos la obra con ganas, así que es un gran placer, es lo que yo quería en este momento de mi carrera, porque además lo que quiere la gente es ir a pasar un rato agradable”.

Margarita refrenda que la obra de teatro es blanca, divertida y fina, “no es vulgar, no es grosera, sino todo lo contrario, es un montaje con un humor que es muy simple, pero que al mismo tiempo es muy difícil hacerlo, pero le llega a todas las personas”. Confiesa que “El marido perfecto” no es una puesta en escena para analizar o buscarle un mensaje, “es una obra para ir a pasar un momento agradable y divertido y eso también es muy válido, no hay que tener prejuicios, el mejor mensaje que podemos dar es que la risa es algo que necesitamos en este momento y que le hace bien al alma para compartir un momento divertido con la pareja, los amigos y la familia, esto hace bien hasta para la salud”.

La actriz considera que es un proyecto con mucha vida este proyecto, aunque también avanzará de acuerdo a los compromisos de quienes la conforman, “pero si la gente la quiere, la seguiremos”.

Al cuestionarle para ella cómo es un marido perfecto, esto responde: “No existe (risas). Pero para mí la condición fundamental es que tenga muy buen sentido del humor, porque es muy importante en la vida aprender a reírnos, ante las situaciones hay que tener buen carácter y tener la disposición para ver el lado positivo de las cosas”.

Finalmente, comparte Margarita que de momento está comprometida con “El marido perfecto”, así es que no hay por lo pronto otro proyecto en puerta, y esto ella también lo prefiere, pues comparte que ya no le gusta estresarse estando en varias cosas a la vez, mejor disfruta el presente.

