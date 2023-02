El próximo viernes 3 de marzo en el Teatro Galerías, con dos funciones a realizarse las 19:00 y 21:15 horas, se presentará la comedia teatral “El marido perfecto”, producción de Rubén Lara, buen conocedor del teatro en nuestro país.

La puesta contará con una chispa escénica especial, cortesía de su protagonista, Jesús Ochoa, quien al conversar con EL INFORMADOR, confesó que él sí es un marido perfecto y que si hay dudas, que se le pregunte a su mujer: “¿Quién más puede ser el marido perfecto que no sea yo?”, pregunta con su eterno sentido del humor.

Aunque no ahondó en cuáles son las características que definen a un marido perfecto, porque ya se adjudicó que él lo es, invita al público a no perderse la puesta en escena, “vayan preparando la birria porque ahí les vamos, es más, si no se ríen, yo se las compro”. Asevera que durante las funciones también hablará de las Chivas y el Atlas así como de las jericallas, entre otros temas, “yo a ustedes ya los conozco y sé muy bien lo que les gusta, sé que esto (la obra) les va a encantar”.

En el elenco también participan grandes estrellas como Margarita Gralia, Rodrigo Murray, Cecilia Galliano, Gaby Mellado, Rodrigo Brand y David Orci. “Margarita es maravillosa, es una diva, una reina de la escena. Compren ya los boletos porque se agotan, es una comedia maravillosa, somos un equipazo”.

También se pregunta Jesús cuántos maridos perfectos habrá en la Perla Tapatía, pues lo vuelve a refrendar, “somos pocos los perfectos”, agrega entre risas.

Cuenta Jesús que quiso trabajar en esta puesta en escena, “porque es una comedia maravillosa que yo vi hace mucho con don Guillermo Orea, uno de mis básicos en la actuación, y siempre dije: ‘algún día voy a hacer esa obra’ y gracias a Rubén Lara, se dio”.

De hecho, también el colaborar con este productor es otro de los motivos que lo alentó a ser parte de este proyecto. “Rubén y yo ya llevamos algunas obras trabajando juntos, me gusta mucho trabajar con él, es un gran productor”.

Aunque “El marido perfecto” tiene el firme propósito de hacer reír a los espectadores, también encontrarán alguna reflexión sobre las relaciones de pareja y cómo se generan vínculos afectivos con las demás personas que están alrededor. “La risa nunca está demás, la risa es una caricia al corazón”. La diversión está garantizada para el público tapatío con este gran elenco y una historia que es avalada por muchos años de trayectoria.

¿De qué va la obra?

Un marido que aparenta ser conquistador, se adjudica un hijo que nunca tuvo fuera del hogar para crecer a los ojos de su mujer que lo cree un pobre diablo, porque 28 años de casado nunca conquistó a una mujer fuera del matrimonio.

Agenda

No te lo pierdas

“El marido perfecto”, viernes 3 de marzo a las 19:00 y 21:15 horas en el Teatro Galerías. Boletos de 400 a 650 pesos. https://boletia.com/eventos/el-marido-perfecto

La dirección del teatro se encuentra en Av. Lapizlázuli 3445.



CT