¿Te vas a poner eso?... ¡Ellos sí!

Para Olivia Peralta y Óscar Madrazo el dicho “de la moda lo que te acomoda” es uno de los mantras principales de “¡No te lo pongas!”, el nuevo programa del canal de señal de paga Discovery Home&Health en el que esta dupla de expertos en tendencias guiarán a ocho mujeres para hacer de su guardarropa el mejor aliado para reafirmar su personalidad y tener mayor seguridad en su entorno social, laboral y familiar.

Esta nueva adaptación de Discovery que se estrena en la programación mexicana mañana 13 de febrero, no tiene únicamente la intención de que Olivia Peralta y Óscar Madrazo asesoren a mujeres de diversas profesiones a mejorar su atuendo dependiendo de sus necesidades personales, pues también será un escaparate para mostrar las tendencias más populares y favorables del momento y por qué no, recordar aquellas prendas y accesorios que no son tan funcionales y poco combinables como se creen.

“Antes de que me digan ‘no te lo pongas’ yo soy el primer crítico de mí, sé cuando algo no es para mi estatura o mi medida, existe esa parte de autojuzgarme y nunca falta el que falles, que después te sientes inseguro. Uno se viste para uno mismo pero también para la gente, siempre estás esperando esa aprobación sin querer”, comenta Óscar Madrazo.

El conductor y analista de tendencias señala que si bien lo noventero está de moda nuevamente, considera que es una tendencia que progresivamente ha evolucionado y estilizado para adaptarse a la actualidad y proponer un estilo retro pero sin caer en la saturación de brillos y colores cálidos como hace 20 años.

“Es increíble que la moda vaya y regrese y la gente se vista como quiera, pero pienso en la moda de (la década de) los (años) 90 con las series que se han puesto populares y la ropa en ese tiempo era más suelta, a mí me gusta más la ropa que define la figura”, explica Madrazo al coincidir con Olivia Peralta en lo llamativa que era esta época.

“Yo le tengo especial cariño a esa moda noventera como a los tornasoles, yo fui víctima de esa moda, había unos pantalones en anaranjado fuego que eran muy divertidos, pienso que esa moda pudo haber sido un poco más prudente”.

En este sentido Olivia Peralta señala que más allá de querer estar a la moda y empeñarse en un atuendo o accesorio que no es muy favorable, uno de los principales errores es sacrificar la comodidad con tal de vestirnos bajo un criterio más caprichoso.

“A veces no conoces tu cuerpo y más bien te estás escondiendo, mucha gente prefiere esconderse en la ropa en lugar de lucirla, en las tallas son errores más particulares, también el no saber que hay diferentes tipos de escotes y cortes”.

Con sentido humano

Una de las principales consignas de “¡No te lo pongas!” en México es reivindicar el sentido y gusto por la moda desde una perspectiva más humana para demostrar que a través de la vestimenta una mujer puede transformar y mejorar su vida y autoestima lejos de los clichés de la vanidad y frivolidad a la que siempre es condenada la moda.

“La gente quiere verse y mostrarse en su mejor versión y a veces se olvida la parte humana y la moda ha comenzado a humanizarse. La ropa está hecha para todos y hay que utilizarla como aliada para hacerte mejor persona. Este proyecto toca todo ese sentido humano con mujeres que son maravillosas pero aún tienen muchos tabúes hacia su cuerpo, vienen arrastrando momentos difíciles en sus vidas y complejos, nosotros las ayudamos para que puedan verse con otros ojos”, detalla Óscar Madrazo.

A través de ocho capítulos Olivia Peralta y Óscar Madrazo mostrarán la transformación que estas seleccionadas experimentarán no solo por sus deseos de reafirmar su personalidad mediante la vestimenta, pues también compartirán sus estilos de vida para inspirar a otras mujeres a probar cambios sin temor a la crítica.

“Ha sido una experiencia enriquecedora y muy plena, es un programa que utiliza a la moda como pretexto para contar historias de mujeres, es algo emotivo, muy sensible, honesto y auténtico, tenemos un producto de calidad que nos hace sentir muy orgullosos”, expresa Olivia Peralta.

SABER MÁS

Para encender la pantalla

Estreno internacional de “¡No te lo pongas!” en México con Olivia Peralta y Óscar Madrazo por Discovery Home&Health el martes 13 de febrero a las 21:00 horas (Hora México). Trasmisión semanal.