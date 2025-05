Selena Gomez estaría apoyando a Hailey Bieber a través de sus redes sociales

Hailey Bieber ha vivido días significativos tras protagonizar su primera entrevista extensa desde la llegada de su hijo, Jack Blues. La charla, publicada en Vogue, no solo marcó su regreso mediático, sino que también trajo consigo una gran noticia para su marca de belleza, Rhode. La empresaria y modelo confirmó que sus productos estarán disponibles en tiendas Sephora a partir de este otoño. “En mis sueños más salvajes, ya he superado lo que hubiera esperado”, expresó Hailey en la entrevista, visiblemente emocionada por este nuevo capítulo en su carrera.

Mientras sus declaraciones generaban titulares, Justin Bieber no tardó en reaccionar públicamente al éxito de su esposa. En una publicación de Instagram (posteriormente editada) el cantante recordó un momento de tensión entre ambos. Reveló que, durante una discusión, llegó a decirle que ella nunca aparecería en la portada de Vogue. “Sí, lo sé, muy cruel”, reconoció Justin en el texto. Aprovechó la ocasión para disculparse, admitiendo que actuó de forma hiriente y reconociendo que estaba equivocado: “Claramente estaba muy equivocado”, escribió, asumiendo la responsabilidad por su comentario.

Aunque la conversación pública se centró en la pareja, hubo un gesto que llamó la atención por su sutileza. Selena Gomez, expareja de Justin Bieber, le dio “me gusta” a la publicación de Sephora en Instagram que anunciaba la incorporación de Rhode a sus tiendas. Además, ese mismo día, compartió una historia en su cuenta personal con un mensaje de aliento que, aunque no relacionado directamente con Hailey, fue interpretado por muchos como un acto de apoyo. “Sabes quién eres, y te estoy animando”, escribió.

INSTAGRAM/@selenagomez

Este no es el primer gesto de respeto que Selena ha tenido hacia Hailey. En 2023, cuando se viralizaron videos en TikTok que retomaban episodios del pasado entre ambas, Gomez intervino públicamente. Comenzó a seguir a Hailey en Instagram y publicó un mensaje pidiendo a sus seguidores que detuvieran el acoso en línea. “Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y negatividad muy odiosa. Esto no es lo que represento”, señaló entonces. “Nadie debería tener que experimentar odio o acoso. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga.”

Hailey respondió agradeciendo el respaldo de Selena y posteriormente abordó el tema en una entrevista para The Circuit With Emily Chang. Mostró su inconformidad ante la tendencia de dividir a las personas en bandos. “No me gusta esta idea de ‘equipo de esta persona’ y ‘equipo de esta otra persona’”, comentó. “Simplemente no estoy a favor de eso. Quiero poder unir a las personas. Creo que ese fue un momento realmente importante para que la gente vea que se puede hacer.”

INSTAGRAM/SEPHORA

Además, Hailey lamentó que las comparaciones entre ambas mujeres hayan persistido durante tanto tiempo. “La idea de enfrentar a dos mujeres entre sí por un hombre es horrible”, dijo. “Lo odio. Lo he odiado desde el principio. Y creo que esto tiene un poco que ver con ser malinterpretada, cuando una y otra vez no entiendo por qué tengo que seguir diciendo, y por qué tenemos que seguir diciendo, que no hay ningún problema ni conflicto. Es tan decepcionante que la gente siga comportándose así por un hombre. Es el mundo en el que vivimos, desafortunadamente.”

En medio de todo este contexto, la expansión de Rhode representa un logro significativo para Hailey Bieber, quien continúa construyendo una carrera sólida más allá del entretenimiento, y lo hace acompañada de gestos inesperados de apoyo, incluso de figuras con las que antes se le vinculaba en controversia.

BB