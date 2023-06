Ayer, la exitosa cantante Taylor Swift anunció que llegará a México con su gira “Taylor Swift/ The Eras Tour”. El Registro de Verified Fan ya está disponible para sus conciertos en el país, los días 24, 25 y 26 de agosto, en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

Los interesados en el registro de Verified Fan de la artista tienen que visitar el sitio web “Ticketmaster Taylor Swift”, el cual desde ayer y hasta el miércoles 7 de junio a las 11:59 PM (hora local) estará habilitado.

Boletos en breve

Los boletos saldrán a la venta el día 13 de junio, a las 14:00 horas (local), y el acceso será priorizado para los residentes de México; únicamente los fans que reciban un email confirmando su acceso podrán unirse a la fila virtual para adquirir entradas. Para más información sobre el proceso de registro, entrar de nuevo al sitio de verificación de Ticketmaster.

Como valor añadido, se aclara que los shows de Taylor Swift en Latinoamérica tendrán a Sabrina Carpenter como artista abridora y, serán producidos por Taylor Swift Touring. Para conocer más detalles de “The Eras Tour”, se puede visitar el sitio web de la artista.

Ícono de la moda

La cantautora, actriz e ícono de la moda, Sabrina Carpenter será la encargada de abrir los conciertos de Taylor. Con su música, ha ganado certificaciones de oro y se ha presentado ante públicos sold out en Estados Unidos. En la pantalla, se ha hecho de un mega fandom por sus interpretaciones en la televisión y filmes. El creciente catálogo musical de Sabrina abarca más de tres mil millones de streams globales y aclamados lanzamientos. Firmó un contrato con Island Records, donde recientemente lanzó una larga lista de hits, entre ellos “Fast Times”, “Vicius” y “Nonsense”. Su aclamado quinto álbum de estudio, “emails i can’t send”, apareció en las listas Best Of 2022, incluyendo Rolling Stone y Billboard.

Las hazañas de Taylor Swift

•Es la artista viva que este 2023 logró tener al menos siete discos en los 40 principales; hazaña que sólo consiguió Whitney Houston, en 2012.

•Otro récord: su sencillo “Anti-Hero” hizo que la cantante fuera la primera artista en estar en el número 1 en las listas en tres décadas seguidas (durante los 2000, 2010 y 2020).

•De acuerdo con la revista “Billboard”, Taylor Swift es la primera artista en pasar un año completo como número 1 en la lista Billboard Artist 100.

•Swift rompió su propio récord en los American Music Awards este año, al colocarse como la artista más condecorada de todos los tiempos, con 40 premios totales.

CT