Taylor Díaz música con sentimiento urbano

El cantautor mexicano Taylor Díaz, quien es un exponente del sonido urbano, recién lanzó el remix de su éxito “Besándote” en colaboración con Ovy on the Drums y Sharlene, dándole un toque de sensualidad y deseo a este tema que publicó en febrero del año pasado. En entrevista cuenta que a propósito de esta reversión de su canción, los días de cuarentena le han servido para seguir creando y redondeando su propuesta sonora.

“La canción de ‘Besándote remix’ es una colaboración con Ovy, quien es un artista de Colombia, él es uno de los principales productores del género urbano a nivel mundial y Sharlene, una cantante de República Dominicana, quien tiene una esencia muy bonita. Entonces, creo que la posibilidad de hacer estas uniones musicales, trasciende más allá de los países y géneros; hacer esta canción con ellos dos fue enriquecedor”.

El género urbano no es solo uno de los estilos musicales que más escucha el público, también es donde hay más alianzas y colaboraciones entre intérpretes, todos hacen equipo. “En la producción musical, Ovy terminó de acentuar (la canción) y Sharlene le pone una esencia muy bonita. Ambos han estado muy pegados al género en Latinoamérica y poder unir estas piezas con la parte mexicana que es la mía, le pone sabor a las cosas, porque lo que yo busco en mis canciones, va más allá de lo banal o lo sexual, busco que conecten con la gente”, detalla el músico.

Sobre esa perspectiva que tiene del mundo, dice Taylor que cree mucho en el futuro, que son los niños. “Yo estudié Publicidad y relaciones públicas en la Universidad Veracruzana, cuando explota lo de mis shows yo me quedé en octavo semestre, pero aprendí muchas cosas y lo que entendí muy bien es que todas las comunidades de una sociedad importan y cuando tú le das un mensaje bueno a una generación de temprana edad, hablando de cosas lindas, todo cambia y creo que eso no se esperaría que viniera del mundo urbano. Entonces, en ese punto fue donde yo vi mi campo de oportunidad para hacer música y hacer lo que verdaderamente amo, que no se quede sólo en algo que me va a beneficiar a mí, también lo hago para mí país”.

Destaca que el respeto a la mujer debe ser lo más importante, “tiene que ser una prioridad, no podemos seguir actuando como lo hemos venido haciendo de una manera tan impropia y tan fea con ellas, pero desde un campo que es la música podemos aportar unos granitos de arena a la causa”.

Sobre el desarrollo del disco, adelanta que viene un próximo sencillo llamado “Está bien”. Además, tiene una canción en puerta con el rapero venezolano Akapellah y ya se puede escuchar “Jaguar” en colaboración con Mala Rodríguez. Promete Taylor que su música tendrá esencia mexicana y latina con melodías como “Café”, “Azúcar” y “Maíz”, esta última traducida a la lengua maya.

JL