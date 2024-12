Dos leyendas del metal sinfónico, Tarja Turunen y Marko Hietala, ex-integrantes de Nightwish, se presentarán en México con su gira "Living the Dream Together". Este tour no solo celebra su trayectoria conjunta, sino que añade un toque especial al contar con la participación de una orquesta de cuerdas en vivo.

El reencuentro artístico llegará a territorio mexicano con cuatro fechas confirmadas entre mayo y junio de 2025. La primera parada será el 28 de mayo en el Teatro Diana de Guadalajara, seguida por el Teatro Metropolitano de Querétaro el 30 de mayo, el Auditorio BB en la Ciudad de México el 31 de mayo y, finalmente, el Teatro Morelos en Morelia el 1 de junio.

Desde que dejó Nightwish, Tarja Turunen ha consolidado una su carrera como solista, acumulando un total de nueve álbumes de estudio que destacan su inconfundible voz operística y su imponente presencia escénica.

Marko Hietala, quien se presentará por primera vez en México desde su salida de Nightwish, llega con un repertorio que incluye temas de su álbum 'Mustan sydämen rovio' relanzado en inglés como 'Pyre of the Black'

Además, este año, Marko y Tarja sorprendieron con 'Left on Mars', su primera colaboración desde 2004, que emocionó a los seguidores de Nightwish. Esta canción formará parte del próximo álbum en conjunto llamado 'Roses From the Deep', cuyo lanzamiento está previsto para 2025.

El tour "Living the Dream Together" no solo revive las raíces compartidas de estos artistas, sino que también muestra cómo han evolucionado individualmente, combinando lo mejor de sus trayectorias en una puesta en escena única y emocionante.

Los boletos ya están a la venta en las taquillas de los recintos y a través de Ticketmaster, con precios que van desde $1,098 hasta $1,647 pesos para su show en Guadalajara.

