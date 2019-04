Tamara Vallarta, encantadora frescura

El entretenimiento en México está en plena fase de renovación. Poco a poco vemos la aparición de caras frescas que buscan acaparar espacios en proyectos que nacen lo mismo de la ficción que de historias reales. Ejemplo de lo anterior es Tamara Vallarta, una joven promesa de la actuación que comienza a hacer ruido con los proyectos en los que se encuentra inmersa.

¿Sientes que su rostro te resulta familiar? Recientemente la vimos en la comedia mexicana “Plan V” al lado de José Pablo Minor y Natasha Dupeyrón. También es parte de la teleserie “La Bandida” de Amazon Prime y desde hace unos días la podemos ver en la nueva apuesta de Netflix, “Tijuana”, una mirada a la vulnerabilidad en la que se ven expuestos los periodistas en México al hacer su trabajo.

Tamara no explora únicamente su faceta de actriz, también está ejerciendo su visión de directora en un cortometraje que ya prepara y está desarrollando también su camino como cantante. “Estoy filmando otra serie, pero es una información que ahorita no puedo dar. También estoy trabajando en la edición de un corto y el mundo de la música como cantante y compositora. Me fascinan los boleros y el jazz y luego pienso que pueden sonar muy poperos, aunque el pop ya lo pasamos (risas). Cantar es algo que siempre he disfrutado, que siempre ha estado junto a mí y que me ha dado un terror impresionante, así que ya estoy haciendo algo respecto”, comparte en entrevista con este medio.

Sobre la faceta de cantautora, Tamara apunta que apenas está maquetando, pero de repente sube sus avances en sus cuentas de redes sociales, para aquellos que se interesen en esta área de su carrera en la que ella también está aprendiendo. En Twitter e Instagram la encuentras como @TamaraVallarta.

Homenaje al periodismo en México

Tamara se siente muy afortunada de ser parte de la serie “Tijuana”, un proyecto en el que entendió la pasión que sienten los periodistas por su vocación. Señala que su personaje de la reportera “Gabriela Cisneros”, cumple una meta sobre encontrar roles que dejen una huella en su vida y su carrera. “Esto es el resultado de muchos años de castings. Me empiezo a enterar de lo que va la serie y fue muy fuerte, ya la quería hacer, estaba muy impresionante”. Señala que cuando se quedó con el papel, le habló a una amiga periodista para que le ayudara a darle forma a su personaje.

En “Tijuana”, un grupo de periodistas se vuelven los protagonistas al arriesgar su vida para para exponer la verdad en el semanario “Frente Tijuana”. Damián Alcázar y Tamara Vallarta rinden tributo a la importante profesión del periodismo en México en conjunto con Claudette Maillé, Rodrigo Abed, Teté Espinoza, Rolf Petersen, Iván Aragón, Andrés Delgado, Martha Claudia Moreno y Roberto Sosa, entre otros.

Cuando el candidato a la gubernatura es asesinado en la calle, los reporteros de “Frente Tijuana” corren para cubrir la historia, pero los hechos que descubren son mucho más profundos que un asesinato. “El año pasado México tuvo el número más alto de asesinatos a periodistas en el mundo. Y los países que son muy peligrosos para periodistas, son naciones que están en una guerra declarada”.

Historias que generan empatía

“Gabriela Cisnero” es una periodista joven que acaba de graduarse, detalla la actriz. “Ella estaba de bloguera en lo que conseguía el trabajo de sus sueños, entrar en el ‘Frente Tijuana’. Es entonces que consigue una historia que puede ayudarla a entrar, estará a prueba y termina aprendiendo mucho de su misma profesión”.

Sobre trabajar con Damián Alcázar, señala que fue de lo más afortunado para ella, pues cualquier actor o persona en general, agradecería compartir con una personalidad como la que representa el actor. “En la historia cada periodista tiene una especialidad y todos tienen una historia que están contando, el público se podrá sentir identificado con más de uno y podrán entender este mundo a partir de todos. Sí, de cierta manera ‘Gabriela’ ve todo con ojos nuevos, pero ella también es una arrojada extrema”.

Que su actuación se vea en tantos lugares en el mundo a los que llega Netflix, confiesa que sí se siente nerviosa. “Pero me pongo a pensar del trabajo en equipo que hicimos y dices, ‘sí, por favor, que lo vea todo el mundo’ porque no se trata de mí, se trata de todos nosotros y los periodistas, eso es lo más importante”. La actriz agradece la ventana que la plataforma le abrirá para llevar más lejos su carrera.