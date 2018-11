Taburete, a la conquista de México

La banda alternativa de origen español, Taburete, se encuentra de visita en México para promover su tercer disco de estudio de nombre “Madame Ayahuasca”, que también le da título a su primer sencillo y gira. En marzo del próximo año planean presentarse en C3 Stage.

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño hablan de la placa nueva compuesta de 10 temas. “Estamos muy ilusionados con este tercer disco del cual creemos que hemos dado un paso adelante respecto de los otros dos, que al final eran discos más simples, más acústicos que grabamos y producimos nosotros”, afirma Guillermo.

El material se grabó desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018 en Madrid y Buenos Aires bajo la producción de Max Miglin, Javier Castiñeiras y Alberto Sánchez-Llavona, “La Pifa”.

“Son 10 temas que te llevan de un sitio para otro completamente diferente, es como un viaje, como su propio nombre lo indica, es la segunda vez que venimos a Guadalajara y estamos con muchas ganas de que nos estén conociendo”, continúa Guillermo. En tanto, Antón destaca que la primera diferencia que marca su más reciente material discográfico, es el modo de producción, ya que anteriormente la música que hacían eran más casera, grababan como si estuvieran en el garaje de un amigo.

“Tuvimos mucha aceptación, pero es verdad que en este disco queríamos subir en producción, contando con un creativo muy bueno quien es Max Miglin, que ha hecho que los temas suenen más grandes, sigue la esencia de Taburete, pero la producción está bastante más cuidada”.

Guillermo detalla que antes de trabajar con Max, hicieron una pre grabación: “Hay algunas canciones que se quedaron muy parecidas a como nosotros las veíamos, somos muy abiertos, nos dejamos llevar, él es argentino, hay un tema que lo hemos llevado a la cumbia, que para mí es de los mejores del disco y que está gustando muchísimo, sin miedo a tocar todos los géneros que hemos hecho, pero respaldados por una tercera opinión en álbum con muchas expectativas entre nosotros”.

La historia detrás de “Madame Ayahuasca”

Desde antes de poner en marcha el nuevo álbum, como grupo ya habían imaginado y estructurado los sonidos y el nombre que debería de tener. “A raíz de saber esto empezamos a indagar sobre la ayahuasca hasta que dimos con ella y la verdad que fue un viaje muy revelador para todos, así que le dedicamos el nombre al single, a la gira y a todo”.

Entre cada miembro de la agrupación eligen las canciones que le dan vida al disco. Hay temas que se quedan esperando el momento justo de ver la luz como pasó con “Sirenas”, “de hecho sí que hay muchas canciones que a mí me gustan mucho, que son musicales y pegadizas, pero que la síntesis es muy pequeña y finalmente no te apetece cantar eso, pero bueno, no sabemos a qué dirección se irá Taburete, porque cada vez queremos cantar más cosas”.

El inicio

Taburete se formó en 2014, Guillermo vivía en Chile, pero fue en Barcelona donde conoce a Jokin, quien ya no pertenece al grupo. “Le muestro mis canciones, le encantan y me presenta a Antón, empezamos haciendo pequeños conciertos y cuando sacamos un disco físico, no pasó nada, pero al subirlo a Spotify y después de durar un mes sin vernos, sacamos un concierto de mil 400 personas en Madrid, jugándole al loco y en 24 horas se vendió”, relata Guillermo.

Sobre la industria actual de la música, Taburete reconoce que los discos físicos se han convertido en una pieza de colección más que de uso, ellos hacen su música para el público del streaming, pero están encantados con el vinilo y planean sacar un tiraje de su álbum bajo este formato.