No se detienen y solo aumentan las polémicas que involucran a la figura de la diva Silvia Pinal, esta semana un revista de espectáculos publicó que el hijo menor de la actriz, Luis Enrique Guzmán, intentó llevarla ante un notario público para que cambiara a los beneficiarios de sus testamento, esto a espaldas de sus hermanas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, pero es precisamente esta última quien aclaró cómo se repartirá la herencia de su famosa mamá. "La casa seguramente es para mi hermana Alejandra y está bien, porque es la única con el poder adquisitivo para conservarla", comentó Pasquel durante un breve encuentro con los medios.

La también actriz explicó que ella está muy bien con su casa pequeña, porque la mansión que pertenece a Silvia Pinal y que se ubica en el Pedregal de San Ángel, genera grandes gastos para su mantenimiento; pero este inmueble no es el único en la herencia de la legendaria estrella, también está el cuadro donde Diego Rivera la inmortalizó en 1956 y que se encuentra en su casa.

"Nos pertenece a los tres pero está en un fideicomiso, no es de ninguno porque es patrimonio de la nación, no se puede ir de México", dijo Sylvia respecto a esta obra que actualmente está valuada en 60 millones de pesos aproximadamente.

También comentó que, aunque en varias ocasiones les han solicitado que la pieza sea exhibida al público, no es tan fácil como parece y requiere de todo un proceso burocrático, el pago de un seguro y varias complicaciones que, hasta ahora, lo han impedido, aunque no descartan que algún día pueda cumplirse. Por último, Pasquel negó que exista un tipo de enemistad entre ella y sus medios hermanos, aunque los medios insistan en ello, pero como todas las familias a veces no pueden estar juntos como quisieran por sus diferentes compromisos. Sobre los pleitos por la herencia, también los descartó y reveló que su madre fue muy precavida y ya ha dejado todo perfectamente establecido para que nadie quedé fuera de la herencia.

Según datos de la revista TV Notas, la fortuna de Silvia Pinal ronda los mil millones de pesos, sumando propiedades, cuentas bancarias y negocios.

LSPC