Este es el outfit que utilizó Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

El ganador del Grammy, Kendrick Lamar, marcó tendencia en el show del medio tiempo del Super Bowl 2025, al apostar por un look retro con toques sofisticados. Con la enorme exposición que brinda este evento, su elección de vestuario no pasó desapercibida y ya se ha convertido en referencia dentro de la moda.

Uno de los elementos clave de su outfit fueron los jeans acampanados, también conocidos como “flared”. Esta silueta, popular en las décadas de los 60, 70 y retomada en los 90, vuelve con fuerza en la moda masculina. Lamar optó por un diseño en azul deslavado de la firma de lujo francesa Celine.

El verdadero protagonista de su atuendo fue su varsity jacket en color azul, una prenda de cuero personalizada por la diseñadora Martine Rose. En el frente, la chamarra lleva la palabra “Gloria”, un guiño a su canción del álbum GNX lanzado a finales de 2024. Según Vogue, este término simboliza “la gloria del rap”. Durante su actuación, Lamar interpretó el tema junto a SZA, quien fue su artista invitada en el espectáculo.

Nike se hace presente en el look del artista

Los amantes de los sneakers centraron su atención en los tenis del ganador del Pulitzer. Su apuesta fue por la marca deportiva Nike. Completó su look de estilo urbano con el modelo Nike Air DT Max '96 Colorado Away, en blanco, negro, y dorado . En GQ refieren que los tenis fueron presentados por primera vez en 1996, como un tributo a Deion Sanders, quien es el único deportista que jugó simultáneamente un Super Bowl (NFL) y una Serie Mundial (MLB).

Kendrick Lamar lució una camiseta básica en color negro y una gorra deportiva hacia atrás. Las joyas llamativas no podían faltar, emblemas del hip-hop. Destacó su collar con la letra "A" minúscula. De este dije se dice que hace referencia a una frase del polémico tema "Not Like Us" (que incluyó en el setlist), en el que hace diversas acusaciones al músico Drake y por lo cual Drake demandó a su disquera.

JM