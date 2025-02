Este domingo 9 de febrero, el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, será el escenario del Super Bowl LXI, el evento máximo de la NFL donde los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en una edición que promete ser histórica.

Uno de los mayores atractivos del evento para el público en general, además del juego, son las presentaciones musicales. En esta ocasión, el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Kendrick Lamar. Por otro lado, Jon Batiste, un renombrado jazzista, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

Otro de los elementos que harán de esta una edición memorable son las tres interpretaciones con presentaciones en lenguaje de señas estadounidenses, previas al partido. Stephanie Nogueras interpretará el "Star-Spangled Banner" y "America the Beautiful", mientras que Otis Jones IV será el encargado de cantar en señas "Lift Every Voice and Sing".

¿Quién es Jon Batiste?

Jon Batiste destaca no solo por su talento, sino también por su legado en la música. Nacido el 11 de noviembre de 1986 en Louisiana, Batiste proviene de una reconocida familia de músicos, los Batiste, quienes han sido influyentes en la escena musical de Nueva Orleans.

Desde su infancia, Batiste estuvo inmerso en un ambiente musical que lo preparó para convertirse en un destacado cantante, compositor y letrista.

Su formación académica es igualmente destacada, habiendo estudiado en el Centro de Artes de Nueva Orleans y en la prestigiosa escuela Juilliard de Nueva York.

Fue en 2007 cuando debutó en el Concertgebouw de Ámsterdam a los 20 años, una experiencia que marcó el inicio de su carrera internacional. A lo largo de los años, ha dirigido talleres y clínicas de música, compartiendo su pasión por la música con jóvenes de diferentes culturas.

El arte de Jon Batiste también se ha destacado en la pantalla. Participó en la exitosa serie de HBO Treme, donde interpretó su propio personaje en las temporadas 2, 3 y 4. Además, tuvo un papel importante en la película Red Hook Summer de Spike Lee, donde interpretó a TK Hazelton y también compuso música para el filme. Su participación en la música y el cine ha sido fundamental para consolidarse como una figura de renombre en la industria.

En 2011, Batiste y su banda, Stay Human, lanzaron el álbum MY NY, grabado íntegramente en los trenes del metro de Nueva York, una idea que surgió cuando Batiste reflexionó sobre cómo conectar con la gente de manera auténtica. Este proyecto, que fusiona el jazz con el ambiente urbano de la ciudad, fue un éxito tanto en lo artístico como en lo comercial.

La carrera de Batiste ha sido reconocida con varios premios, incluidos un Grammy, un Globo de Oro, un premio BAFTA y varios premios de la Academia.

Ha sido nominado en 22 ocasiones a los Grammy, lo que subraya su influencia y versatilidad como músico. En los últimos años, ha lanzado trabajos como Beethoven Blues (Batiste Piano Series, Vol. 1), un álbum en el que reinterpreta las obras más emblemáticas de Beethoven, demostrando su capacidad para reinventar composiciones clásicas.

Además, su trabajo en la banda sonora del documental American Symphony le valió un premio Grammy en 2025, reconociendo su habilidad para combinar géneros y estilos musicales de manera innovadora.

La música de Jon Batiste ha cruzado fronteras y ha sido interpretada junto a algunos de los artistas más influyentes de la música mundial, como Stevie Wonder, Prince y Willie Nelson. Sin embargo, su mayor reconocimiento proviene de su labor como director musical y líder de la banda en el programa nocturno de Stephen Colbert, un espacio donde su talento y carisma se han mostrado al público estadounidense y global.

