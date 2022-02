Super Bowl 2022: Este es el artista más escuchado del próximo show de medio tiempo

La cuenta regresiva está en marcha no solo para los fanáticos del futbol americano con la próxima edición del Super Bowl LVI, que el próximo 13 de febrero celebrará el enfrentamiento final entre Rams o Bengals, sin embargo, en la espera también están los fanáticos al espectáculo de medio tiempo, que en esta edición estará encabezada por los íconos del rap: Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Snoop Dogg.

Tras anunciarse que este quinteto de exponentes estará animando el show, las plataformas de streaming han reportado incrementos considerables en cuanto la búsqueda de la discografía, canciones y videos más exitosos y mediáticos de los cantantes, por lo que aquí te compartimos cómo figuran Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y Snoop Dogg en plataformas como Spotify y YouTube, pues hay que recordar que entre todos, pero de manera individual, suman más de 43 premios Gammy y 19 de sus discos han liderado las listas del Billboard anglosajón.

Dr. Dre

Con poco más de cinco millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube, la cuenta del rapero acumula más de 2 mil 832 millones 335 mil visualizaciones en el catálogo de sus videos oficiales desde que abrió su perfil en 2019.

Por supuesto que el éxito “Still D.R.E.”, en su versión censurada es la que suma más búsquedas en la oferta musical del rapero, pues tan solo esta canción contabiliza a la fecha 991 millones de visualizaciones desde que fue integrada a YouTube hace una década. Otros temas más buscados por los fans son “The Next Episode”, “Forgot About Dre”, “No Diggity”, “Nuthin' But A "G" Thang”, “I Need a Doctor” y “Keep Their Heads Ringin”.

En Spotify, Dr. Dre tiene 15 millones 142 mil de oyentes mensuales, lo que lo posiciona en el lugar 275 de los artistas más escuchados en la plataforma a nivel mundial.

Eminem

Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem, y también como Slim Shady en su alter ego- suma más de 50 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube, que creado en 2007, acumula más de 21 mil 999 millones 618 mil reproducciones en total de su catálogo de videos, siendo “Whitout me”, “Venom”, “The Real Slim Shady”, “Lose Yourself”, “Love the Way You Lie”, “Stan” y “Godzilla” las que más han generado reproducciones.

En Spotify, Eminem contabiliza más de 46 millones 491 mil de oyentes mensuales, cifra que lo posiciona como el artista más escuchado en la plataforma en el peldaño 21 a nivel mundial.

Kendrick Lamar

Con casi 10 millones de seguidores en YouTube, el rapero acumula 4 mil 155 millones 650 mil visualizaciones en su catálogo de videos desde que inició su perfil en 2018. Entre sus videos más buscados resaltan “Money Trees”, “HUMBLE”, “All the Stars”, “Bitch, Don’t Kill My Vibe”, “Swimming Pools (Drank)”, “Love”, “It's On Again”, “DNA” y “Pray For Me”, por ejemplo.

En Spotify, tiene el respaldo de más de 30 millones 819 mil oyentes mensuales, ocupando así el puesto 66 entre los astistas más reproducidos en la plataforma a nivel mundial.

Mary J. Blige

Considerada como una de las grandes voces femeninas que ha hecho fusiones peculiares entre el rap y el soul, la cantante y productora neoyorkina contabiliza poco más de dos millones de suscriptores en YouTube, sin embargo, desde que abrió su canal oficial acumula más de mil 697 millones 372 mil reproducciones de sus éxitos más populares como “Family Affair” –que por sí sola tiene 307 millones de visualizaciones-, “Good Morning Gorgeous”, “Be Without You”, “Mr. Wrong”, “One” y “Just Fine”, por ejemplo.

En Spotify, Mary J. Blige acumula más de 8 millones 309 mil oyentes mensuales, y de momento no tiene un ranking asignado por la plataforma dentro de sus artistas más escuchados.

Snoop Dogg

Calvin Cordozar Broadus, mejor conocido como Snoop Dogg sobre los escenarios, tiene en su cuenta oficial de YouTube a 8 millones de suscriptores, y gracias a su catálogo musical en la plataforma suma más de 2 mil 722 millones 16 mil visualizaciones desde que llegó a esta red en 2008. Entre los temas más buscados y con mayores streams están “Buttons”, “Young, Wild & Free”, “My Family (de la película The Addams Family)”, “Drop It Like It's Hot”, “Big Subwoofer”, “Nuthin' but a "G" Thang”, “Sweat” y “Gin And Juice”, por ejemplo.

En Spotify, Snoop Dogg tiene más de 20 millones 768 mil oyentes mensuales, cifra que lo posiciona en el puesto 156 a nivel mundial de los artistas más escuchados de esta plataforma.

Entre las peculiares colaboraciones que ha hecho Snoop Dogg resalta recientemente “Qué maldición” junto a la agrupación mexicana Banda MS, en tanto que también se sumó al tema del rapero mexicano Alemán con “Mi Tío Snoop”, sin olvidar que también prestó su voz y apareció en el video oficial de “Grandes ligas” de Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Klan y B-Real.

JL