Sundance “enferma” de COVID-19; será virtual

Apenas dos semanas antes de que se realice en Park City, Utah, el Festival de Cine de Sundance canceló su versión presencial para realizar una edición completamente virtual ante el aumento del coronavirus.

Los organizadores anunciaron que el festival comenzará de acuerdo con lo programado el 20 de enero. Originalmente había sido planeado como un festival híbrido con funciones online y presenciales. El año pasado Sundance se realizó de manera virtual por la pandemia.

“Fue una decisión difícil de tomar”, dijo el festival en un comunicado. “Como una organización sin fines de lucro, nuestro espíritu en Sundance es hacer algo que funcione a pesar de las dificultades. Pero ya que se pronostica que los casos lleguen a un pico en nuestra comunidad anfitriona la semana del festival no podemos poner a nuestro personal y a la comunidad en riesgo a sabiendas. El estrés excesivo para los servicios de salud del condado de Summit y para nuestros más de mil 500 miembros del personal del festival y voluntarios sería irresponsable ante este panorama”.

La cancelación de la versión presencial de Sundance es un gran golpe para la industria del cine independiente que ha luchado por mantenerse a flote durante la pandemia. El año pasado la versión virtual de Sundance, donde películas como “Summer of Soul (or The Revolution Will Not Be Televised)” y “CODA” causaron una gran impresión, demostró que un festival digital todavía puede impulsar éxitos revelación. Pero los cineastas, ejecutivos, el público y los periodistas mantenían la esperanza de que Sundance -el principal festival de cine estadounidense y plataforma para jóvenes cineastas- comenzara nuevamente un año en el cine lleno de estrenos en las montañas de Utah.

El Instituto Sundance, que organiza el festival, esperó tanto como fue posible para tomar la decisión. A finales de diciembre, cuando la altamente infecciosa variante ómicron de la COVID-19 aumentaba los casos en Estados Unidos, el festival anunció que serían necesarios refuerzos de vacunas para los asistentes, el aforo sería reducido y no se permitiría comer o beber en las salas cines. Esto era además de los protocolos previos que requerían vacunación, uso de cubrebocas en interiores y otras especificaciones.

Pero ya que ómicron ha hecho que los casos alcancen máximos récord, los organizadores optaron finalmente por no atraer multitudes a Park City.

“No consideramos que sea seguro o viable reunir a miles de artistas, público, empleados, voluntarios y socios de todas partes del mundo para un festival de 11 días mientras las comunidades sobrepasadas están ya sufriendo para proporcionar los servicios esenciales”, señalaron.

Sundance, que se celebrará del 20 al 30 de enero, anunció previamente su selección de 82 largometrajes, elegidos de entre más de 3 mil 700 filmes. Kim Yutani, el director de programación de Sundance dijo en ese entonces que “el programa de este año refleja los tiempos desconcertantes e inciertos que hemos vivido el último año y medio”.