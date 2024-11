Han pasado 35 años desde que Laura Esquivel lanzó su célebre novela “Como agua para chocolate”, y 32 desde que se convirtió en una película icónica dirigida por Alfonso Arau. Y pasado mañana 3 de noviembre, la historia de “Tita de la Garza” revivirá en una nueva serie que estrena en el canal de paga HBO.

La serie se compone de seis episodios que abarcan los 12 capítulos de la novela, explorando en cada entrega una de las famosas recetas culinarias de “Tita”, quien está atrapada en una rígida tradición familiar que la obliga a permanecer soltera y cuidar de su madre, “Mamá Elena”, mientras vive una apasionada y tormentosa historia de amor con “Pedro Múzquiz”.

Es así que la cocina se convierte en el único refugio emocional de “Tita”, donde cada receta contiene los ingredientes de sus sentimientos, influyendo en quienes degustan sus platillos.

La trama se desarrolla en tiempos de la Revolución Mexicana, un contexto de profundas luchas sociales y de transformación para las mujeres, quienes, como “Tita”, buscaban su voz en medio de las imposiciones sociales de la época.

Irene Azuela (“Mamá Elena”), Azul Guaita (“Tita”), Ana Valeria Becerril (“Rosaura”), Andrea Chaparro (“Gertrudis”) y Ángeles Cruz (“Nacha”) encabezan el elenco de la serie, y cada una comparte un lazo particular con esta obra, ya sea por sus recuerdos al ver la película o por su conexión con el libro.

Entrando en pieles ajenas

Para Ana Valeria Becerril, quien interpreta a “Rosaura”, la película fue una experiencia inolvidable desde sus años de secundaria:

“Recuerdo muy bien el momento de estar sentada en el piso con todos mis compañeros de colegio embobados viendo la película… para mí fue como un antes y un después para entender la historia en México”.

Ahora, al reinterpretar a “Rosaura”, Becerril aporta nuevas expresiones y conflictos al personaje, señala en entrevista con medios de comunicación donde EL INFORMADOR estuvo presente.

En el caso de Irene Azuela, quien encarna a “Mamá Elena”, el enfoque fue comprender la profundidad y los motivos detrás de la severidad de su personaje. “Recuerdo haber sido seducida por sus imágenes y su sensualidad, cuando se trata de regresar a los clásicos, se trata de poner lo que hoy en día somos o lo que hoy en día yo soy, lo que le puedo aportar a la historia”, comenta.

En esta versión, “Mamá Elena” se muestra en su complejidad: “Es una mujer que porque conoció la fuerza del amor sintió que era dueña de su vida y se le fue arrebatado, ella quiere heredarle a sus hijas las tradiciones, no porque piense que sean las correctas, sino porque son las que ella conoce”, agregó Azuela, resaltando la profundidad de un personaje que, en la película, tenía menos tiempo para explorar sus emociones.

Azul Guaita, quien interpreta a “Tita”, comenta sobre la evolución de su personaje, donde las emociones de su papel tienen una presencia más sólida y actual. “Me encanta esa parte de ‘Tita’ que no reprime tanto sus sentimientos, le encanta mostrar el amor o mostrar el enojo, es como llenar un jarrón que tarde o temprano va a tener que romper”, señala, destacando que en esta serie se busca presentar a una “Tita” decidida, sensible y dispuesta a pelear por su libertad en un contexto que constantemente la reprime.

El arte de comer y amar

Para Ángeles Cruz, quien interpreta a “Nacha”, la cocinera y mentora de “Tita”, la conexión con la historia pasa por el acto de cocinar como una expresión de amor.

“La comida es una manera de amarnos, en México hacemos comida para las demás personas, era maravilloso pasar capítulo por capítulo. Fue una novela que me gustó muchísimo, que me acercó otra vez a los olores, a la comida, y que me enseñó mucho en mi juventud”. Cruz reconoce la relevancia que la comida tiene en la cultura mexicana y cómo la serie lo representa a través del realismo mágico en cada platillo.

Andrea Chaparro, quien interpreta a “Gertrudis”, confiesa que para ella fue “impactante” descubrir el realismo mágico de la novela, especialmente el simbolismo de la comida como un nexo entre la familia y los sentimientos.

Cada personaje tiene su propio arco de desarrollo, en el que se entrelazan las tradiciones familiares y el contexto histórico, y la serie se esmera en explorar sus motivaciones, deseos y pasiones de una forma más íntima que en la versión cinematográfica.

Visión contemporánea para un clásico

Salma Hayek, quien ejerció como directora ejecutiva del proyecto, explica el enfoque que buscó para darle una nueva vida a este clásico nacional.

“Es para los mexicanos pero también es para el resto del mundo porque tenemos aquí una joya literaria y muchas joyas de talento que la conforman. Una de las cosas que más me emociona es poder darles una plataforma para que los descubran en el resto del mundo”, comenta.

Sobre la producción, añade que el éxito del proyecto reside en la pasión del equipo: “No es inmensa la producción (a nivel presupuesto), es solamente inmensa por el inmenso talento de toda la gente que trabajó en ella, ha sido una cosa tan conmovedora”, puntualiza la veracruzana.

Para Hayek, el formato serial permite sumergirse en la esencia de la novela de Esquivel, explorando de manera más profunda cada personaje y cada escena.

La productora destaca que uno de los mayores retos fue mantener la esencia original de la historia mientras se ampliaban las escenas y diálogos.

“Teníamos un gran regalo, la señora Laura Esquivel ha hecho algo tan genial, una de las cosas que nos ayudó mucho fue el tiempo en donde ella eligió contar esta historia, y los personajes son todos deliciosos, hay mucha tela de donde cortar”, comparte la productora, destacando que el elenco y el equipo lograron capturar la riqueza cultural de la obra original.

“Como Agua para Chocolate” estrenará el domingo 3 de noviembre por el canal HBO.

¿Cuándo ver los episodios?

- Episodio 1: Domingo 3 de noviembre.

- Episodio 2: Domingo 10 de noviembre.

- Episodio 3: Domingo 17 de noviembre.

- Episodio 4: Domingo 24 de noviembre.

- Episodio 5: Domingo 1 de diciembre.

- Episodio 6: Domingo 8 de diciembre.

CT