Para los amantes de las remodelaciones de coches, hoy 16 de mayo a las 20:50 horas se estrena por Discovery Channel en Español la nueva temporada de “Mexicánicos Celebridades”, donde Martin Vaca y su equipo de expertos muestran una vez más su talento para crear vehículos con formas imposibles.

En esta nueva entrega, Martín Vaca refrenda de nuevo ser un soñador que materializa cada una de sus locas invenciones y las de sus clientes. En estos nuevos capítulos aparecerán Miguel Layún, Marisol González, Rafael Márquez Lugo, Faisy y el patinador artístico Donovan Carrillo.

A propósito del estreno, EL INFORMADOR conversó tanto con Martín como con Donovan, quienes compartieron sus emociones ante esta nueva aventura automovilística.

“Yo estoy muy contento por toda la gente que ha venido, no nada más por los artistas que nos dan la oportunidad de poder enseñar un poquito el trabajo que sabemos hacer aquí en el taller”, comparte Martín Vaca.

Sobre los capítulos que el público verá en esta nueva temporada resalta: “Al principio a mí me molestaba que me dijeran que hacia puras locuras, y ahora ya me gustan que digan eso”.

Sobre cómo se reinventa temporada tras temporada, expresa que siempre es importante seguir soñando: “Diario quiero hacer cosas más complicadas, más grandes y más llamativas, para mí esto es parte de la emoción personal, superar nuevos retos”.

La conductora Marisol González y el ex futbolista Rafael Márquez Lugo, buscan dejar un legado a sus hijas. CORTESÍA

En cuanto a cómo fue para Donovan sumergirse en el universo de Martín Vaca, el tapatío expresa que fue toda una experiencia. “Fue descubrir un mundo nuevo, la verdad es que es un mundo del que no sé mucho, y por eso busqué al mejor, al experto en toda esta parte. De principio a fin trabajar con el señor Martín Vaca ha sido todo un honor y un privilegio. Y que él también se haya interesado en llevar a cabo mi proyecto, es algo que significa mucho. Y una vez que vi terminado el resultado final, no me decepcionó, todo lo contrario, cumplió con todas mis expectativas y todavía se fue lejos. Además, estoy muy contento porque él le metió mucho sentimiento y corazón a este proyecto, hasta me acompañó en uno de mis entrenamientos”.

En su episodio, el patinador artístico quiere convertir la CRV que le regaló su mamá en una camioneta juvenil, que lo lleve a sus próximos triunfos. Además, expresa que colaborar con Vaca le dio un panorama completamente distinto sobre el universo de los coches, “cuando fui al taller y vi todos los proyectos que estaba desarrollando, me motivó en el sentido de que cuando yo trabaje y todo, voy a tener un gran carro deportivo y voy a llevárselo a Martín para que le hagan todas mis locuras”.

Para Martín fue también un grato momento convivir con el tapatío. “Tan solo el conocerlo y saludarlo, saber lo fino y lo elegante que es como persona y como deportista, pues sin palabras, todo el mundo sabemos lo grande que es y para mí es un honor muy grande y un agradecimiento de corazón por habernos visitado”.

Sobre los retos que Martín encontró para transformar el vehículo de Donovan, expresa: “Uno de los retos más difíciles (en general) es hacerlo tan rápido, como haberle un puesto un quemacocos grande, pues era de un automóvil y había que adaptarlo a una camioneta”.

Donovan apartó sus ideas sobre lo que él quería ver reflejado en la camioneta y el trabajo pesado lo dejó en manos de los expertos, “ellos son los que saben hacer, deshacer, cortar y desarmar. No voy a mentir, sí me asusté en algún momento cuando fui a visitar Martín y vi la camioneta desmantelada, pero platicando con él, me dijo que no me preocupara que era parte del proceso y que confiara en que el trabajo iba a quedar bien y eso ya me dio satisfacción y confianza para seguir enfocado en mis entrenamientos y que él pudiera seguir trabajando en el proyecto”.

Finalmente, sobre cómo fue la experiencia de colaborar con las demás celebridades, confesó Martín que hay clientes que son difíciles o demasiado exigentes, pero que con ellos todo bien, “todo de maravilla, aprietan a veces o casi siempre, pero es bueno, sirve para superarnos y tratar de hacer las cosas mucho mejor, siempre”.

El conductor Faisy, se sorprende al ver el resultado de la transformación de su Chevrolet Malibu 1966. CORTESÍA

Toma nota

¿De qué van los nuevos episodios?

El futbolista Miguel Layún desea restaurar el Mustang Burbuja 1983 que le regaló su padre. La conductora Marisol González y el comentarista deportivo y ex futbolista Rafael Márquez Lugo, buscan una renovación lúdica de su Toyota Sequoia para sus pequeñas hijas. Mientras que el humorista y presentador Faisy necesita restaurar su Chevrolet Malibu 1966 para disfrutarla con Iratxe, su esposa.

El futbolista Miguel Layún y su padre posan junto a un Mustang Burbuja 1983. CORTESÍA

