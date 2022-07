Star Wars: Fan edita la serie de “Obi-Wan Kenobi” y la convierte en película

Tras finalizar la primera temporada de la serie “Obi-Wan Kenobi” diversos seguidores de la saga de Star Wars mostraron inconformidad ante los giros que tuvo la trama protagonizada por Ewan McGregor como el jedi “Obi-Wan Kenobi” y Hayden Christensen como “Darth Vader”, y que al parecer de algunos, ésta no tuvo un ritmo y lógica constante que sirviera como puente de conexión para las precuelas de los episodios 1, 2 y 3 en “La amenaza fantasma” (1999), “El ataque de los clones” (2002) y “La venganza de los Sith” (2005).

Con la incertidumbre sobre si la serie impulsada por la plataforma Disney Plus tendrá luz verde para una segunda temporada y si se dará seguimiento a personajes como “Reva” o la adolescencia de la princesa “Leia”, los fans han discutido sobre la pertinencia de haber retomado a “Obi-Wan Kenobi” para seguir expandiendo el universo cinematográfico de Star Wars, tras considerar que los seis episodios propuestos hubieran funcionado mejor en formato de largometraje sin ahondar en sub-historias con personajes que no tuvieron un mejor tratamiento y sobre todo, para “ahorrarle” tiempo a los espectadores con una trama más directa y enfocada al esperado enfrentamiento entre “Obi-Wan Kenobi” y “Darth Vader”.

Y tal parece que este deseo se cumplió para quienes pensaron que Disney debió apostar un largometraje y no en una serie -aunque en un inicio, el regreso de “Obi-Wan Kenobi” estaba considerado con una trilogía finalmente fue descartada, pero que mantuvo parte del hilo conductor entonces propuesto por Stuart Beattie, para LucasFilm-, pues el editor, director y artista VFX, Kai Patterson, compartió el trabajo que realizó para hacer de la serie una película de dos horas y media de duración.

A través de sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Kai Patterson compartió esta historia editada, añadiendo también una serie de respuestas, disponibles en su web, en las que explica las modificaciones que hizo a la trama de “Obi-Wan Kenobi”, para hacer una narrativa más directa y organizada lo mejor posible desde su perspectiva.

En su publicación Kai Patterson –radicado en Los Ángeles- recomienda al público a leer previamente su manifiesto y motivaciones para editar la serie y comprender mejor los cambios hizo para focalizar mejor la historia y presencia de diversas situaciones y personajes como “Reva”, y sobre todo, puntualizando que esta película es su interpretación artística y personal.

También indica que no es dueño del material que editó desde su perspectiva como fan, y exhortó a los interesados en esta película a no descargarla si no son suscriptores de Disney Plus, pues acotó que su intención no es propiciar la piratería y afectar a los artistas que crearon la serie, por lo que mediante links en su web la audiencia tendrá que comprobar que es usuario legal de Disney Plus.

MF