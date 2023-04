¡Lo más esperado! Este viernes 7 de abril se lleva a cabo en Londres, Reino Unido, el Star Wars Celebration, un evento en el que ya se dieron a conocer las noticias que todos los fans de la franquicia han estado anhelando por un largo tiempo.

Este viernes se anunció que se realizarán tres películas más que conectarán con series como "Ahsoka" y "The Mandalorian".

Al respecto de la primera, este día se estrenó un avance del primer tráiler de "Ahsoka". Para esta se contará con el regreso de Rosario Dawson, quien interpretó al personaje antes en "The Mandalorian" y "The Book Of Boba Fett".

La serie se estrenará en agosto de este año.

También se informó que la protagonista de la secuelas, Daisy Ridley, volverá a su papel como 'Rey Skywalker'.

La directiva de Lucas Film, Kathleen Kennedy, anunció que serán James Mangold ("Logan"), Dave Filoni ("The Mandalorian") y Sharmeen Obaid-Chinoy ("Ms. Marvel") los encargados de dirigir las nuevas películas, que llevarán a los espectadores, cada una, a una época concreta de la historia de la galaxia Star Wars.

Dave Filoni también será el encargado de cerrar la tramas presentadas en "The Mandalorian", "Ahsoka" y "The Book Of Boba Fett", proyecto que, en palabras de Jon Favreau, quien ha trabajado en la serie del cazarrecompensas que debutó en 2019 en Disney+, acabará pronto.

La tercera temporada de la serie "The Mandalorian" está actualmente en emisión; su sexto capítulo fue lanzado el pasado miércoles.

