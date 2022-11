Este 2 de noviembre se estrena en exclusiva por el servicio de streaming Star+, la primera temporada de la serie Nuevo, pero no tanto, la nueva serie original de comedia del cocreador de Modern Family y ganador de un premio Emmy®, Steven Levitan.

Nuevo, pero no tanto. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

El disfuncional elenco de una sitcom de principios del año 2000, Step Right Up, se ve forzado a reunirse para un reboot de la serie. Ahora, deberán lidiar con sus problemas no resueltos en el mundo cambiante de hoy.

El elenco de la serie incluye a Keegan-Michael Key, Judy Greer, Johnny Knoxville, Paul Reiser, Rachel Bloom, Calum Worthy y Krista Marie Yu.

Nuevo, pero no tanto cuenta con ocho episodios y es producida por Steven Levitan Productions y 20Th Television.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM