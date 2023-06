Spotify: Las 10 canciones más prendidas de la semana

Disfruta de tu rutina diaria con las 10 canciones más escuchadas en esta semana por Spotify a nivel global y en países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

2.- "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" – Bizarrap, Peso Pluma

3.- "Where She Goes" – Bad Bunny

4.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

5.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

6.- "Flowers"- Miley Cyrus

7.- "Cupid – Twin Ver." - Fifty Fifty

8.- "As It Was" – Harry Styles

9.- "Sprinter" – Dave, Central Cee

10.- "Daylight" – David Kushner

ARGENTINA

1.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

2.- "Un finde - Crossover #2" – Big One, FMK, Ke Personajes

3.- "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" – Bizarrap, Peso Pluma

4.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

5.- "Adiós" – Maria Becerra

6.- "No Se Ve.mp3" – Emilia, Ludmilla, Zecca

7.- "Pobre Corazón (en vivo)" – Ke Personajes, Onda Sabanera

8.- "Me enteré" – Tiago PZK, TINI

9.- "M.A (remix)" – BM, Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo

10.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

CHILE

1.- "El amor de tu vida" – Gino Mella, Jairo Vera

2.- "Una en un millón" – Jere Klein

3.- "Me veo rico" - Lucky Brown, Gino Mella

4.- "Un finde - Crossover #2" – Big One, FMK, Ke Personajes

5.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

6.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

7.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

8.- "Where She Goes" – Bad Bunny

9.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

10.- "Xq tan sola?" – Nickoog Clk, Jere Klein

COLOMBIA

1.- "Classy 101" – Feid, Young Miko

2.- "El cielo" - Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

3.- "Yandel 150" – Yandel, Feid

4.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

5.- "Amargura" – Karol G

6.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

7.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

8.- "Chorrito pa' las ánimas" – Feid

9.- "Where She Goes" – Bad Bunny

10.- "Los culos de Medallo" – Kapla y Miky, The Rudeboyz

ESPAÑA

1.- "Polaris (remix)" – Saiko, Quevedo, Feid, Mora

2.- "Where She Goes" – Bad Bunny

3.- "El cielo" – Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers

4.- "Los del espacio" – LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, FMK

5.- "Vagabundo" – Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Beéle

6.- "Arena y sal" – Omar Montes, Saiko, Tunvao

7.- "Supernova" Saiko

8.- "El merengue" – Marshmello, Manuel Turizo

9.- "Clavaito" – Chanel, Abraham Mateo

10.- "El tonto" – Lola Índigo, Quevedo

MÉXICO

1.- "Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55" – Bizarrap, Peso Pluma

2.- "TQM" – Fuerza Regida

3.- "Ella baila sola" – Eslabón Armado, Peso Pluma

4.- "El azul" – Junior H, Peso Pluma

5.- "un x100to" – Grupo Frontera, Bad Bunny

6.- "La bebé (remix)" – Yng Lvcas, Peso Pluma

7.- "PRC" - Peso Pluma, Natanael Cano

8.- "Bye" – Peso Pluma

9.- "Frágil" – Yahritza y su Esencia, Grupo Frontera

10.- "Where She Goes" – Bad Bunny

