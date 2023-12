La canción “All I Want for Christmas is You” se ha convertido en la favorita de los usuarios de aplicaciones de streaming musical para estas fechas decembrinas. Bien sea para animar una reunión, musicalizar un video que subirán a redes o incluso como meme, esta pieza musical ronda por todo lo que represente Navidad. Pero esos números qué le representan a Mariah Carey ¿cuánto dinero genera en estas fechas?

Tan solo en 2023, tras el anuncio de su “descongelamiento” navideño, “ All I Want For Chrismas is You ” rompió un récord de reproducciones en Spotify. Solamente el pasado 24 de diciembre la canción acumuló 21 millones de reproducciones. Para ponerlo en perspectiva, eso significaría que todo el estado de Florida reprodujera la canción.

Esto resulta sumamente curioso, ya que la composición está cerca de cumplir 30 años de ser estrenada. El álbum en donde viene esta afamada canción es el “Merry Christmas” lanzado el 1 de noviembre de 1994.

Cada año este tema reaparece como si fuera nuevo. En este 2023, además del récord mencionado, la cantante estadounidense logró agregar la canción al Registro Nacional de Grabación de Estados Unidos.

¿Cuánto dinero representa esto?

Pero ahora revisemos los números económicos. Para el 2022, la canción obtuvo 44 millones de reproducciones en la primera quincena de diciembre y vendió más de 11 mil descargas. Esto significó un ingreso aproximado de 4.5 millones de dólares. Así que, celebrando el récord de Spotify, “All I Want For Christmas is You” debería de representarle un monto superior en este año.

Según información de “The New York Post”, Mariah Carey podría estar generando entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales tan solo de esta icónica canción. Pero parece que este año, al igual que el anterior, esta cifra estimada será superior.