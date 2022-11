No hay una sola forma de definir lo que ha sido el 2022. El volver luego de algunos años de incertidumbre tras la pandemia, nos ha llevado a que cada quien cree una “nueva normalidad” en nuestras relaciones con la cultura, y entre nosotros. Este año, los oyentes de Spotify aprovecharon para redefinir lo que les apasiona. Y ahora es tiempo de relevar lo que colectivamente cautivó y obsesionó a todo el mundo en la suma de todos los “Mi 2022 en Spotify”.

Los artistas más escuchados de 2022

Es un tricampeonato para Bad Bunny. El cantante y compositor es el artista más escuchado del mundo en Spotify, un lugar que mantiene desde el 2020. Ningún otro artista ha logrado esa hazaña antes. El artista boricua también fue el más escuchado en todos los países hispanohablantes de Latinoamérica.

Taylor Swift llegó a tiempo a la cita con sus fans a medianoche, y eso la impulsó a convertirse en la segunda artista más reproducida del año globalmente, y en el primer lugar de Australia, el Reino Unido, Irlanda, Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, Qatar, Eslovenia y Singapur. Completando los cinco artistas más escuchados están las dos potencias de Toronto, Drake y The Weeknd, junto con la banda de K-Pop BTS.

Las canciones más escuchadas de 2022

El creador de la canción del verano de 2022, Harry Styles, se lleva el codiciado honor de tener la canción más reproducida en todo el mundo con su éxito “As It Was”. La canción “Heat Waves” de la banda británica de indie rock Glass Animals es la segunda canción más escuchada de 2022, y los fanáticos simplemente no tienen suficiente. La colaboración del artista australiano The Kid LAROI con Justin Bieber en “STAY” es la tercera canción más reproducida del año. “Me Porto Bonito” feat. Chencho Corleone y “Tití Me Preguntó” de Bad Bunny ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Los álbumes más escuchados del 2022

Ahora bien, ¿qué obra en formato álbum, se escuchó más en 2022? Del español al inglés, del pop al hip-hop, los oyentes de todo el mundo mostraron una variedad de gustos. “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny ocupa el primer lugar como el álbum más reproducido a nivel global para 2022. “Harry’s House” de Harry Styles ocupa el segundo lugar. El álbum debut de Olivia Rodrigo, “SOUR”, ocupa el tercer lugar como álbum más escuchado. El álbum “=” de la superestrella del pop británico Ed Sheeran sigue siendo un favorito de los fans en el número cuatro. Finalmente, el álbum “Planet Her (Deluxe)” de la rapera y cantante estadounidense Doja Cat ocupa el quinto sitio.

Los podcasts más escuchados de 2022

Este año, la oferta de podcasts de Spotify se expandió a nuevos mercados, brindando a más oyentes de todo el mundo nuevos programas para maratonear. Con más de cuatro millones de podcasts, la plataforma ofrece algo para cada tipo de oyente de podcasts. Pero, ¿qué programas dejaron su huella especialmente en 2022? A nivel mundial, el podcast más popular por tercer año consecutivo es The Joe Rogan Experience. Call Her Daddy, de Alex Cooper, ocupa el lugar del segundo podcast más popular. Anything Goes with Emma Chamberlain, una futura exclusiva de Spotify que toca una variedad de temas de la popular creadora estadounidense, ocupa el tercer lugar, mientras que Caso 63, un podcast original de Spotify que se estrenó en español, portugués brasileño, hindi, y el inglés ocupa el cuarto lugar con todas sus iteraciones de idiomas combinadas. Crime Junkie, un podcast sobre crímenes reales de Ashley Flowers y Brit Prawat, completa la lista como el quinto podcast más popular.

Los artistas más escuchados globalmente

1.- Bad Bunny

2.- Taylor Swift

3.- Drake

4.- The Weeknd

5.- BTS

Los álbumes más escuchados globalmente

1. Un Verano Sin Ti by Bad Bunny

2.- Harry’s House by Harry Styles

3.- SOUR by Olivia Rodrigo

4.- = by Ed Sheeran

5.- Planet Her by Doja Cat

Las canciones más escuchadas globalmente

1.- “As It Was” by Harry Styles

2.- “Heat Waves” by Glass Animals

3.- “STAY (with Justin Bieber)” by The Kid LAROI

4.- “Me Porto Bonito” by Bad Bunny feat. Chencho Corleon

5.- “Tití Me Preguntó” by Bad Bunny

Los podcasts más populares globalmente

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Anything Goes with Emma Chamberlain

4.- Case 63 (All Languages)

5.- Crime Junkie

Los artistas de K-Pop más escuchados globalmente

1.- BTS

2.- BLACKPINK

3.- TWICE

4.- Stray Kids

5.- SEVENTEEN

Las canciones con las letras más compartidas globalmente

1.- “Heat Waves” by Glass Animals

2.- “Heather” by Conan Gray

3.- “I Love You So” by The Walters

4.- “Summertime Sadness” by Lana Del Rey

5.- “Somewhere Only We Know” by Keane

Los artistas más virales globalmente

1.- Taylor Swift

2.- The Weeknd

3.- Bad Bunny

4.- BTS

5.- Lana Del Rey

*Artistas virales significa que su música se comparte con mayor frecuencia en las plataformas sociales desde Spotify

Artistas más escuchadas de la playlist EQUAL

1.- Sara James

2.- Shania Twain

3.- Evangelia

4.- Avril Lavigne

5.- Ethel Cain

FS