Spiderman: Tobey Maguire es captado vacacionando en Puerto Vallarta (FOTOS)

Algunos fanáticos de “Spider-Man” tuvieron la sorpresiva suerte de conocer a Tobey Maguire, quien fue captado en Puerto Vallarta, en sus vacaciones, luego de que el actor que dio vida a “Peter Parker” en la trilogía de Sam Raimi, lanzada en los años 2000.

A través de redes sociales, fanáticos comenzaron a difundir las fotografías que lograron tomarse junto al actor nacido en Santa Mónica, California, y aunque se desconoce por cuánto tiempo estuvo en las playas de Puerto Vallarta y cuándo llegó, los afortunados fans reportaron que el encuentro con el histrión se dio en el aeropuerto en la sala de salidas internacionales.

Tobey Maguire está pasando sus vacaciones en Puerto Vallarta. ���� pic.twitter.com/soJCYo7VIB — The Amazing Spiderman��️ (@PaolaCordo21) August 18, 2022

Aunque Tobey Maguire ha estado en medio del escándalo al reaccionar con hartazgo de los paparazzi y ha sido captado con actitudes de enfado al intentar alejarse de las cámaras, los fans indicaron que al solicitarle fotografías el actor accedió con amabilidad e incluso se dio tiempo para firmar algunos autógrafos e intercambiar saludos y breves mensajes de agradecimiento por el apoyo que le han dado en su carrera.

Luciendo cubrebocas en todo momento, Tobey no pasó desapercibido ante los fans que lograron identificarlo pese a que también portó una gorra para ser discreto, y se mostró sonriente en las selfies que los fans rápidamente han difundido en redes sociales resaltando el gran carisma del actor que, a 20 años de haber protagonizado “Spider-Man”, regresó para formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel en la entrega de “Spider-Man: No Way Home”, en donde complacieron al público logrando el “Spiderverse” entre Tom Holland y Andrew Garfield, quien nuevamente portó el traje de súper héroe tras interpretarlo en dos ocasiones en los filmes de “Amazing Spider-Man” dirigidas por Marc Webb.

FS