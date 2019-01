Spider-Man vive una lucha entre el bien y el mal

El 2019 comienza con estrenos, pues este enero nos trae la segunda temporada de la serie animada Spider-Man, de Disney XD. Programado para el primer sábado del mes, la trama de este segundo racimo de capítulos presenta a Peter Parker y Spider-Man, que empiezan un nuevo año. Ya no es un nuevo estudiante ni un superhéroe novel: ya tiene tiempo y experiencia. Pero mientras Peter Parker y Spider-Man se hacen más fuertes también sus enemigos. Además hay un nuevo grupo de tipos malos que quieren acabar con ellos. “Personalmente Peter descubre que no podrá ser becario de nuevo, eso es para los de primero: ahora tiene cosas que pagar, entonces debe conseguir un trabajo”, contó Marsha Griffin (vicepresidente de animación y desarrollo de series).

El nuevo trabajo del joven estudiante es dentro de una empresa en línea dedicada a las noticias, donde “se filma como Spider-Man para la empresa, pero no se da cuenta de que el jefe usará las imágenes para hacer parecer a Spider-Man como una amenaza para la ciudad. Ese será uno de los obstáculos que tendrá. En la escuela estará el Doctor Octopus, quien regresa rehabilitado de prisión: busca una segunda oportunidad pero Peter no le cree, por eso lo vigila durante la temporada”. Otra persona que regresa es Venom, quien conoce todos los secretos de Peter: “Eso resulta una gran amenaza a la vida privada de Peter”, adelantó Marsha.

Pero Doctor Octopus y Venom no son los únicos que estarán tras Spider-Man: “Se encuentra acechado por un desfile de nuevos tipos malos. Nuevos para la serie, no para el universo Marvel. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para acabar con él. Hay varios villanos clásicos de Marvel, como Mysterio, Electro, Overdrive. Eso nos llevará a la principal línea narrativa de la temporada, que es el arco de Spider-Man”.

Es para todo tipo de público: “Incluso si no han visto la primera temporada, esta segunda les dará una serie de circunstancias nuevas que amenazan a Peter y Spider-Man, y también a sus amigos”. La historia está basada en la serie de libros de Spider-Man bajo la autoría de Dan Slott: “Básicamente, si alguien ya lo conoce (la mayoría de la gente conoce la historia), el villano está decidido a tomar el cuerpo de Peter y presentarse como el Spider-Man superior. Peter tiene que encontrar la forma de sobrevivir, echando mano de sus amigos para recuperar su identidad y su vida. No puedo revelar más de la trama, pero es una gran lucha entre el bien y el mal. A fin de cuentas es también una historia de redención y de amistad verdadera”.

Sobre el tema de la amistad, Griffin agregó: “La amistad está siempre, Peter descubre quiénes son sus amigos, el significado de la amistad. Es definitivamente un tema en los episodios. Peter descubre que la amistad puede venir de lugares sorpresivos: se puede encontrar la amistad sincera en circunstancias que no pensábamos que estuviera. La gente nos puede sorprender: creo que ese es uno de los componentes sorprendentes de la serie… Cuando tenemos amistades verdaderas somos capaces de superar cualquier cosa”.

Marsha platicó sobre otro tema importante de la temporada: “Que en realidad está presente en Marvel en general, es que hay un héroe dentro de todos nosotros. Incluso en las personas que no pensaríamos que podrían ser un héroe, que no tienen el potencial: todo es posible, todos tienen el potencial, la capacidad de convertirse en un héroe. Puede que escojan no serlo, pero allí está”.

Sobre los episodios para América Latina

A propósito de la versión que estará disponible en español, Marsha dijo: “He visto varios episodios doblados para Latinoamérica. Creo que las interpretaciones de las voces son sorprendentes. Nos emociona que alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamérica, tengan la experiencia de ver este nuevo Spider-Man”.

Marsha abundó sobre la universalidad del personaje: “Creo que es un personaje que le puede llamar la atención a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Marvel es una marca mundial, y Spider-Man en particular es un personaje universalmente querido, sin importar el idioma o el país. Spider-Man le habla a la gente, sin importar género o raza: porque es humano, más que cualquier otro superhéroe que tenemos”.

Toda la programación

