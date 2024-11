Song Jae-rim muere a los 39 años de edad

El actor coreano Song Jae-rim fue hallado muerto en su apartamento ubicado en el distrito de Seongdong, Seúl. Hasta el momento las autoridades reportan que no hay indicios de un crimen, aunque han abierto una investigación del suceso. De acuerdo con el informe inicial de la policía, en el hogar se encontró una carta de dos páginas.

Jae Rim era uno de los rostros más reconocibles de la industria del entretenimiento de Corea del Sur. No cabe duda de que el K-pop y los doramas son dos fenómenos crecientes que han atraído al público internacional. Países como México son amplios consumidores de este tipo de entretenimientos.

El inicio de la carrera de Song Jae-rim fue en el ámbito del modelaje. Apareció por primera vez en una película a la edad de 24 años. Sin embargo, tres años después, su participación en The Moon Embracing the Sun fue el filme que catapultó su carrera y lo consolidó en lo más alto de la industria por su talento.

En su filmografía se encontrará una variedad de producciones entre las que se encuentran Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks y Our Gap-son, como series; The Suspect, Yaksha: Operaciones despiadadas, Actresses y The Moon Embracing the Sun, como películas; y The Rose of Versailles, como obra de teatro y último trabajo realizado.

De igual forma, el lamentable deceso dejará varios proyectos que quedarán inconclusos. Se habla que el actor se encontraba trabajando en dos historias: I'll Become Rich y Death Business. Aún no se sabe qué sucederá con estas producciones.

La repentina muerte de Song Jae-rim ha dejado en shock a la industria del entretenimiento surcoreano. Será recordado no solo por su legado filmado, sino por su talento, carisma y su aporte para lograr posicionar al entretenimiento coreano en lo más alto del mercado.

