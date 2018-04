Solé Giménez empodera a la mujer

Para la cantante Solé Giménez, no se puede hablar de igualdad de género en la música cuando la industria está manejada sólo por unos cuántos hombres.

Pero también indica, no se puede pedir igualdad y respeto cuando hay chicas que piensan que con sólo verse “monas” (chulas) pretenden sobresalir para ser el nuevo talento sonoro.

Solé, ex vocalista de Presuntos Implicados reflexiona sobre el papel de los hombres y las mujeres, a raíz de su nuevo disco.

En “Los hombres sensibles”, interpreta muy a su estilo y en otras en dúo, melodías de autores como Dani Martín, Carlos Goñi, Mikel Erentxun, Teo Cardalda, David DeMaría, Pedro Guerra, David San José y Edgar Oceransky.

“Ellos son amigos y también ejemplos de hombres que combaten la plaga del machismo en la música. Tienen esa sensibilidad para cantar por la mujer y transmitir estas sensaciones y ha sido un honor también ser parte de sus proyectos”, consideró.

Agradecida con la Capital

Sobre su actuación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la Ciudad de México, que es parte de los festejos por los 100 años de vida del recinto, señala que está sumamente agradecida, porque en este teatro hay mucha “magia”.

“Es cierto que dejé de tocar a grandes multitudes, pero siento que los teatros son mi lugar, me he dado cuenta que son los lugares donde mejor me desarrollo por esa intimidad con el público”, remató la intérprete ibérica, quien confiesa que de nuestro país guarda bellos recuerdos.

De su etapa con Presuntos Implicados quedan temas como “Todas las flores”, “Alma de blues” y “Cómo hemos cambiado”.