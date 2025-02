"Smiley" regresa a Guadalajara; todo lo que tienes que saber de la exitosa obra de teatro LGBT+"Smiley", la exitosa obra LGBT+ que ha sido un éxito en taquilla y se ha quedado en el corazón de los fanáticos por el modo sencillo, humano y cómico con el que narra las desventuras y felicidades de sus personajes, regresa a Guadalajara para su cierre de temporada, con dos funciones imperdibles este fin de semana en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas.

"Smiley" cuenta la historia de "Alex" y "Bruno", interpretados por Martín Barba y Sergio Velasco; dos hombres con poco o nada en común que no obstante se enamoran con intensidad el uno del otro. A pesar de sus desencuentros, fallos e intentos por olvidarse, el "hilo rojo" que los une los hará regresar para confirmar que, a pesar de sus dudas, son la persona ideal en la vida del otro.

"Smiley" es una comedia dramática para todo el público, que narra los enamoramientos de dos hombres, sus vidas cotidianas, su formación profesional y sus miedos y complejidades humanas. En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, los protagonistas de la obra, Martín Barba y Sergio Velasco, compartieron el cómo se sienten respecto al fin de temporada en Guadalajara, sus similitudes con los personajes que interpretan, y la visibilidad LGBT+ en el medio artístico mexicano actual.

La cotidianidad de las personas LGBTQ+

Sergio Velasco y Martín Barba se sienten satisfechos de que Guadalajara acoja a "Smiley" en su cierre de temporada, luego de funciones exitosas en la Ciudad de México. "Comentábamos que el público de Guadalajara es muy bueno. La vez pasada fue una experiencia muy buena. Y ahora que, además, es nuestro cierre de temporada, está bastante bueno que haya sido aquí", aseguró Martín.

"Smiley" ha resultado una obra con la que el público de todo tipo, diversidad y género ha logrado conectar porque narra los miedos tan humanos que todos, sin distinción, sentimos al enamorarnos. Así lo explica el actor Sergio Velasco:

"Para mí, el valor fundamental de "Smiley" está hablar de la incomunicación, el no verbalizar lo que realmente sientes. Porque los personajes siempre dicen lo contrario a lo que están sintiendo, puede tener un impacto real en las relaciones. Al fin y al cabo es una comedia, porque todo es desde la diversión. Pero si sobreanalizas, es los prejuicios que los personajes se hacen sobre el otro y el miedo que los frena, a lo mejor conseguir el amor real simplemente por no verbalizar lo que uno siente", expresa el actor.

Para un país que tradicionalmente se asocia con lo conservador, “Smiley” ha tenido gran acogida. No obstante, todavía hay mucho que hacer en México respecto a la visibilidad LGBTQ+, asegura Martín Barba. "Sí hay visibilidad pero también falta. Te sales de la burbuja de CDMX y en otros estados por desgracia no existe esa diversidad. Por lo mismo creo que aquí en Guadalajara hemos sido bien recibidos, y esto da apertura a que sigan existiendo más obras. Hay un problema porque un sector que no nos considera como algo normal, no nos tratan de la misma manera, hacer esta obra es un acto político".

Respecto a qué impacto tuvo reconocerse como gay ante el público en su vida laboral, el actor lo refleja así:

“Ha sido increíble, porque obviamente mi miedo era que se cerraran puertas, al hablarlo públicamente. Y al contrario, lo que he podido ver es que se han abierto. Sí se han cerrado algunas porque sí, tristemente vivimos en un mundo así. Pero por otro lado, nos han abierto muchas, que también a la vez son espacios donde yo me siento más cómodo. Me siento más feliz”.

El gran valor de la obra, según los actores, reside en que no solo trata de una historia de amor LGBTQ+: es un drama en el que cualquiera puede verse reflejado, porque todos nos hemos enamorado, todos hemos cometido errores, a todos nos han roto el corazón.

“La obra trata de un tema universal. Y es que la gente, cuando se termina la obra, se van saliendo diciendo “a mí me ha pasado esto”. Y esto aunque sus gustos sexuales sean diferentes, porque lo que está hablando “Smiley” es un tema que todos hemos cometido errores y es un gran drama porque al final cabo, la comedia es drama. Lo bonito de esto que alguien se vaya que no sea de la comunidad, que no entiende la comunidad, pero se va y dice ah, pues sienten igual que nosotros, sufres igual que nosotros, pues no somos tan diferentes. Entonces yo creo que esa es la gran ayuda y aportación de “Smiley”.

"Smiley" se presentará en Guadalajara por su cierre de temporada este viernes 14 y sábado 15 de febrero, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Más información, en su página oficial.

