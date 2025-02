Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de febrero de 2025

Aries

A medida que dejes atrás a las personas pesimistas que solo te arrastran hacia abajo y afectan tu entorno, notarás que te será más fácil evitar caer en depresiones. En estos días, aparecerá alguien de un lugar lejano que te brindará tranquilidad y, sin darte cuenta, podría conquistar tu corazón.

No pierdas tiempo ni energía en quienes no merecen tu atención. Es momento de poner foco en ti mismo, visualizar tu camino y evitar cometer más errores.

Tauro

Ten cuidado con las mentiras y engaños que puedan provenir de compañeros de trabajo o amistades cercanas, ya que podrían generar un problema serio que afecte tu reputación. Podrías tener la oportunidad de reencontrarte con familiares a quienes no has visto en un tiempo; esto te hará valorar lo importantes que son y lo que realmente significan en tu vida, por lo que es un buen momento para dedicarles más tiempo.

Si estás soltero o soltera, no te preocupes ni te agobies, disfruta de estos días, porque podrías conocer a alguien o darte cuenta de la presencia de alguien cercano con quien podrías comenzar una relación sólida.

Géminis

Deja de preocuparte tanto por lo que ya pasó y que no puedes cambiar. Se avecina un problema o una discusión en la familia que podría ponerte al límite. Si has notado que tu pareja ha cambiado o se muestra más distante, es el momento de aterrizar la situación y reflexionar sobre el rumbo de la relación, ya que podría estar desviándose.

Si tu pareja ha estado actuando de manera misteriosa, presta mucha atención, ya que ese misterio podría estar relacionado con alguien más, una persona de piel clara que está cerca.

Cáncer

Tu pareja probablemente hará una de sus típicas escenas, pero no te preocupes demasiado, ya sabes cómo es. En cuanto a temas de trámites y documentos, se ven avances. Ten cuidado con dolores en la espalda y las piernas, ya que necesitas moverte más y hacer algo de ejercicio.

No cambies tu forma de ser ni de pensar solo para complacer a los demás; quien realmente te acepte, lo hará tal como eres.

Leo

No te agobies ni te apresures; es importante esperar el momento adecuado para que los proyectos crezcan y se fortalezcan. No malgastes tu tiempo con alguien que solo traerá caos a tu vida. Una persona de piel blanca puede aparecer en cualquier momento, pero solo te quitará tu paz y serenidad.

Permitir que alguien se entrometa en tu vida podría llevarte a cometer errores. Recuerda que solo tú eres responsable de tomar las decisiones que afectan tu camino.

Virgo

No te descuides, especialmente con personas que no conoces bien, ya que podrías ponerte en riesgo de una infección. Siempre es importante protegerte y cuidarte cuando te involucras en esas situaciones. En cuanto al insomnio, es clave que descanses más, porque cada noche de desvelo tiene un impacto negativo en ti.

También necesitas hacer un cambio en tu rutina, ya que la monotonía puede ser una de las causas de tus altibajos emocionales y de tu bipolaridad.

Libra

Muchos de tus sueños se harán realidad, ya que las energías del universo están en constante cambio y ahora estarán alineadas a tu favor. Ten cuidado con un rumor en la familia que podría afectarte negativamente. No te sientas mal si la persona que te interesa no te busca ni pone de su parte para estar contigo; aprende a no depender de nadie y a avanzar por tu cuenta, porque solo tú eres responsable de tu vida.

También, ten precaución con las compras impulsivas, ya que podrías terminar gastando en cosas innecesarias y arrepentirte después.

Escorpión

Ten precaución con los cambios de humor o movimientos en trámites y documentos, ya que podrías cometer un error que te cueste dinero. No te enredes tanto con problemas del pasado; déjalos ir, porque tienes un nuevo camino por delante lleno de grandes oportunidades y ganancias.

Momentos significativos están por llegar a tu vida, así que no seas tan desconfiado con las personas que siempre han estado a tu lado, ofreciéndote apoyo tanto emocional como económico.

Sagitario

Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías terminar siendo víctima de tus propias palabras. Evita hacer promesas que no puedas cumplir. Si ya confiaste en alguien que te causó problemas, no vale la pena volver a sufrir por lo mismo.

Si estás en una relación, prepárate para una discusión debido a malentendidos y asuntos del pasado. También, ten precaución con caídas o accidentes, y trata de resolver los conflictos hablando de manera directa y sin guardar nada. Recuerda que tienes la habilidad de expresarte con mucha franqueza.

Capricornio

Se acerca el final de una relación amorosa y la oportunidad de emprender un viaje donde conocerás a alguien muy parecido a ti. Recuerda que quien no pide, no recibe; aprende a pedir al universo lo que necesitas para ser feliz y alcanzar tus metas.

Se avecinan cambios intensos en tu estado de ánimo debido al ciclo que estás viviendo, pero no dejes que depresiones pasajeras arruinen tus días. Mira la vida desde otra perspectiva, porque muchas de tus metas y sueños están a punto de hacerse realidad.

Acuario

Deja de vivir atrapado en los errores del pasado y no te sigas culpando por cosas que no hiciste. Se presenta una oportunidad de viaje con un miembro de tu familia o con tu pareja, pero es importante que manejes tus gastos con cuidado para evitar problemas financieros.

Habrá cambios tanto en el trabajo como en el amor. Si tienes pareja, podrías enfrentar un desacuerdo debido a un malentendido, pero no te preocupes, dale tiempo a la situación para que se calme. Aprende a alejarte de las personas que ya te han hecho daño, no les des segundas oportunidades.

Piscis

Se presentan muchas oportunidades de cambio en tu vida, pero debes ser muy inteligente para no caer en los mismos errores, sino aprovechar para mejorar. Vienen días de transformación en los que madurarás considerablemente, y comenzarás a alejarte de personas falsas que solo te arrastran hacia la perdición.

Es el momento perfecto para creer en el amor y darte la oportunidad de crecer en todas las áreas de tu vida.

Con información de Nana Calistar.

EE