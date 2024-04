Slipknot anuncia concierto en Guadalajara 

Slipknot es una banda de metal alternativo, originaria de Estados Unidos, y que desde 1995 ha generado sensación por su estilo único y su presencia en el escenario, donde se muestran con máscaras aterradoras, y un show lleno de música agresiva.

Sus influencias recorren las variantes del metal, tales como heavy metal, death metal y trash metal, pero también han incorporado en su repertorio sonidos de música electrónica, hasta versos de rap.

Celebrando el 25 aniversario de su conformación, la banda anunció que visitarán México con el eslogan here comes the pain- "aquí viene el dolor"-, y uno de los lugares a donde vendrán será a Guadalajara, lo que ya ha generado toda clase de expectativas entre los fanáticos más leales de la agrupación.

¿Dónde y cuándo tocará Slipknot en Guadalajara?

Según lo compartido en sus redes oficiales, Slipknot dará un concierto el 8 de noviembre del 2024, en Calle 2. Posteriormente, se presentarán en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

De momento se desconoce el precio de los boletos y las fechas de preventa, por lo que habrá que estar al pendiente de las páginas de Funticket, que es donde podrán conseguirse.

FS