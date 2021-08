Silvia Pinal reaparece en redes junto a Enrique Guzmán

El amor por su nieto es lo que volvió a juntar a Silvia Pinal y Enrique Guzmán para compartir su felicidad. La pareja estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán, quien cumplió dos años.

Fue Alejandra Guzmán, hija de la actriz y el cantante quien compartió detalles de la celebración en su cuenta de Instagram.

"Mi divina, extraordinaria y amada compañía", escribió Alejandra junto a la imagen donde aparece el intérprete de "La plaga", su hermano Luis Enrique y la primera actriz.

Esta aparición también destaca porque representa el regreso de Silvia luego de haber presentado problemas de salud que la mantuvieron en observación varios días en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Fue a causa de una baja de presión y posteriormente una complicación de tos e infección en las vías urinarias que del 27 de junio al 6 de julio estuvo internada.

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya salido rápido, estoy lista para la otra", dijo Pinal en un video posterior a su salida.

Ahora la famosa Diva del cine se encuentra tan recuperada que incluso volverá a los escenarios con una obra infantil, así lo confirmó el productor teatral Iván Cochegrus, quien al salir de la casa de la actriz habló para las cámaras del programa Ventaneando.

"Está muy bien, muy contenta, la verdad que de muy buen humor, feliz, encantadora como siempre, la verdad con muchos proyectos y con cosas interesantes", contó el productor.

"Tengo una sorpresa por ahí, les voy a dar un pequeño adelanto: estamos cocinando ‘Caperucita Roja y el lobo feroz’ y la señora está muy contenta con ese proyecto", agregó.

