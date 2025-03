Hace algunos días, Silvia Galván, exintegrante del programa Hoy, fue hospitalizada de emergencia tras ser diagnosticada con una grave enfermedad. Ahora, se ha dado a conocer que su estado de salud es delicado y que podría tener un tiempo de vida estimado de entre seis meses y un año.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, el cirujano César Adrián Sepúlveda Benavides explicó en una entrevista con ABC Noticias que la estilista acudió a consulta debido a intensos dolores abdominales. Luego de una evaluación médica, se detectó que padecía cáncer gástrico en etapa cuatro.

“Silvia no sabía que tenía cáncer, de hecho, la enfermedad avanzó sin que ella lo notara. Cuando la atendí, lo identificamos y procedimos con una cirugía de salvamento. Prácticamente, el cáncer perforó el estómago y nosotros reparamos esa área”, detalló el especialista.

INSTAGRAM/silviagalvanoficial

El doctor también explicó que, debido a la fase avanzada en la que se encuentra la enfermedad, el pronóstico no es alentador. Aunque no existe un tiempo exacto, se estima que el periodo de vida podría situarse entre seis y doce meses. “No hay certeza sobre el tiempo exacto, pero, calculando sin especular, ese sería el aproximado. Lo único seguro es que el cáncer está demasiado avanzado y no hay cura”, reportó Radio Fórmula.

Tras someterse a la cirugía, Silvia Galván fue dada de alta y continuará con un tratamiento especializado. “Estuvo hospitalizada diez días después de la intervención. Al ver que evolucionaba bien, la dimos de alta para que continúe con su tratamiento oncológico desde casa”, explicó el cirujano.

Sobre las próximas fases del tratamiento, el médico señaló que es probable que la paciente deba someterse a quimioterapias, aunque aún no se ha determinado el procedimiento exacto. “El cáncer que tiene no es curable. El oncólogo está evaluando las opciones, pero aún falta que ella acepte el tratamiento, pues también podría rechazarlo”, indicó.

Hasta el momento, la familia de Silvia Galván no ha hecho declaraciones tras las palabras del médico. La única vez que se pronunciaron sobre su estado de salud fue a través de un comunicado, en el que informaron sobre la gravedad de su situación.

BB