Esta fue la pequeña cifra que recaudó "Emilia Pérez" en México

"Emilia Pérez" eligió a México como una de sus últimas paradas rumbo a los Premios Oscar. El polémico filme de Jacques Audiard había llegado al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) a finales de octubre del año pasado, pero no fue sino hasta el 23 de enero de 2025 que llegó a las salas comerciales de todo México.

El musical sobre la transición sexual del capo de una organización criminal en México llegó a 136 salas del país. En su primer día recaudó millón y medio de pesos fruto de un total de 20 mil espectadores, números relativamente bajos para la expectativa que se había creado. Pues la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas la había nominado para 13 premios Oscar, convirtiéndola en la película más nominada a la edición 97 de los premios.

La supervivencia era compleja. En redes sociales, las críticas en contra de "Emilia Pérez" abundaban y agotaban todos los aspectos. Las afrentas personales contra sus creadores eran comunes en X e Instagram. Incluso, se buscaba boicotear la película y las salas de cine en donde sería proyectada. Organizada o no, la ausencia en las salas de cine del publico mexicano fue una respuesta crítica a todo el contexto que rodeó el filme.

Luego, las declaraciones de Gascón, Audiard, Gomez y Zaldaña fueron recrudeciendo la situación del filme francés.

¿Cuánto recaudó “Emilia Pérez” en México?

En su semana de estreno, la única en la que logró entrar en el Top 10 de películas con más público de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) . En esta semana, logró recaudar poco más de 450 mil dólares al ser vista por cerca de 110 mil espectadores. Apenas el 3% de lo recaudado a nivel mundial. Sin embargo, fue superada por películas como Mufasa, Sonic, Flow e incluso Interestellar, que fue reestrenada por motivos de su aniversario de estreno.

Pese a llegar a cerca de 850 complejos en el país y mantenerse en cartelera durante casi 6 semanas, las cifras no mejoraron mucho y no volvieron a entrar en los registros del Canacine, por lo que no fueron actualizadas a números más precisos. De igual forma. “Emilia Pérez” se convirtió en uno de los grandes fracasos del año.

"Emilia Pérez" consiguió 30 premios en su recorrido por festivales y ceremonias que entregaban estatuillas, entre los que destacan premios Oscar, SAG, BAFTA, Critics Choice, Cannes y Globos de Oro. Sin embargo, la película no logró llevar el éxito a las salas de cine al convertirse en un desastre mundial que se agudizó en las taquillas mexicanas.

