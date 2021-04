Siente el flow de la semana

Ayer, el mercado musical tuvo un día muy agitado, pues diversas propuestas de agrupaciones y solistas llegaron a las plataformas. Una de ellas es "Sonidos de Karmática Resonancia", de la legendaria banda Zoé; este material que se perfila como el disco más duro de su carrera es un claro ejemplo de su creatividad donde la experimentación sonora y temática estás presentes.

Cambiando de flow, Kalimba presentó “Exclusivos”, un sencillo donde comparte micrófonos con la cantante panameña Elisama. Con este tema, el astro mexicano demuestra que la canción romántica se puede modernizar al fusionarla con ritmos caribeños cercanos al trap y el reggaetón. David Bisbal y Danna Paola hicieron lo suyo con “Vuelve, vuelve”; la mexicana y el español interpretan un tema juntos por primera vez y lo hacen con una canción cuya letra y estructura pegadiza pondrán a baila a quienes la escuchen.

“Vuelve, vuelve” es una pieza de sonido pop en la que se cruzan los anhelos de un amor separado por circunstancias adversas, pero con intención de sellarlo para siempre por ambas partes.

Colaboraciones que te "tumbarán"

Por su parte, Alejandro Fernández y Natanael Cano lanzaron una nueva versión de “Amor Tumbado” en mariachi. De acuerdo con Universal Music, la colaboración entre Fernández y Cano muestra la combinación de los estilos musicales en la nueva versión del exitoso tema y, con él, un videoclip completamente grabado en Guadalajara.

Sobre esta colaboración Natanael comentó: “Le agradezco de todo corazón a una de las grandes voces e iconos de la música mexicana, Alejandro Fernández, de tomar la decisión y el gran paso de apoyarme a mí y a la nueva generación con esta nueva versión en mariachi de ‘Amor Tumbado’. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación, me gustó mucho el resultado y ojalá que como con esta colaboración se siga tomando en cuenta a todos los nuevos talentos que vienen”.

Por su parte, Alejandro dijo: “cuando tomé la decisión de cantar pop, mucha gente me criticaba, y la verdad se siente solo estar comenzando sin apoyo. Es por eso que hago tantos duetos con las nuevas generaciones”.

“Quiero apoyar a toda la música latina, a los nuevos artistas, y también a los fans de las diferentes expresiones de nuestra música”, agregó Fernández. “En este caso me llamó Natanael, y me invitó a hacer una versión mariachi de su éxito. Me gustó muchísimo la canción. Trabajamos juntos en el nuevo arreglo y la verdad salió muy padre la colaboración. Es un placer para mí prestar mi voz a una nueva generación de la música mexicana”.

Esta nueva colaboración de Alejandro llega tras anunciar su nueva gira “Hecho en México Tour 2021”, en Estados Unidos, que comenzará el 10 de septiembre en Reno, Nevada, y visitará las principales ciudades del país. “Amor Tumbado” está disponible ya en todas las plataformas digitales.

Finalmente y cambiando a los ritmos urbanos, el líder indiscutible del mercado de la música latina, Sebastián Yatra, se unió al fenómeno, el cantante y rapero puertorriqueño, Myke Towers, para lanzar el sencillo, “Pareja del año”.