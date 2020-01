"Si llego a ser alguien importante, no moriré jamás"

Cantante, compositor, productor musical, actor, filántropo y uno de los músicos más impresionantes que México le ha regalado al mundo, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, cumpliría 70 años este martes 7 enero.

Aguilera no contó con estudios superiores, mucho menos de música o composición; sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en uno de los principales exponentes de la música regional mexicana en el último tercio del siglo XX, ni que vendiera más de 100 millones de discos y que sus temas fueran traducidos y grabados en idiomas tan diversos como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento, portugués e inglés.

Además de sus más de 40 producciones, sus tres presentaciones en el Palacio de Bellas Artes y sus innumerables conciertos, Juan Gabriel escribió y produjo temas y álbumes para otros artistas, como su amiga Rocío Dúrcal, con quien grabó algunos temas a dueto, mismo es el caso de Ana Gabriel. Otros artistas con quienes colaboró fueron: José José, Lucha Villa, Estela Núñez y Pandora.

Como era costumbre en la época en la que inició su carrera, Alberto también incursionó en el cine, su debut fue en la cinta “La loca de los milagros”, aunque su largometraje más recordado es la biográfica “El Noa Noa” y su secuela “Es mi vida”, que llegó un año más tarde.

El autor de “La muerte del palomo” también logró innovar en los diferentes géneros en los que se desenvolvió, principalmente en el mariachi, con canciones cuyas letras se apartaban de los temas típicos; además de ser una figura alejada del estereotipo machista que caracterizó a otros exponentes del mismo y revolucionó la vestimenta tradicional del género, al aparecer con trajes de charro en colores inusuales.

“El último en hacer una innovación en el mariachi fue Juan Gabriel, pero no solo fue sonora, el hecho de que se presentara con un traje charro color rosado es lo más importante de su obra”, destacó el músico y productor, Camilo Lara, en entrevista con Warp en 2018.

Mientras que el estudioso de la cultura, Fabrizio Mejía Madrid: “Demostró que al mariachi no todo le duele ni debe ser macho. Y también comprobó que el cantante popular no debe venir siempre del campo. Él siempre tuvo como base Ciudad Juárez, la cultura fronteriza. Fue una provocación, un hombre bravo que defendió su posición ante el mundo a través de la canción”.

La influencia del llamado “Divo de Juárez” fuera de la música y el cine, bordeó terrenos insospechados, incluso tabúes, debido a su comportamiento notoriamente femenino y su sexualidad ambigua, algo que durante varias décadas fue motivo de señalamientos.

“A los dos, una sociedad los eligió para encumbrarlos a través del linchamiento verbal y la admiración. Las víctimas consagradas. Los marginados en el centro.”, se puede leer en el artículo “Escenas de pudor y liviandad”, de Carlos Monsiváis, donde lo compara con el poeta y dramaturgo, Salvador Novo.

No obstante esa parte de su vida siempre quedará sin respuestas, pues hizo callar al periodista Fernando del Rincón al replicar: “Yo le respondo. Con otra pregunta... dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo”, declaración que se ha convertido en una de las más recordadas del cantante.

Aunque durante su carrera su vida personal se mantuvo alejada de los reflectores, con la llegada de la serie biográfica “Hasta que te conocí”, la gente pudo conocer, de primera mano, la tragedia que el cantautor vivió a la par de los éxitos de su prodigiosa carrera: una madre esquiva, el abandono en un orfanato, indigencia en la Ciudad de México, un encarcelamiento injusto y el amor no correspondido.

Es quizás por eso, que el cantautor decidió involucrarse en obras que ayudaran a ofrecer oportunidades de desarrollo para la niñez desafortunada, y se convirtió en el principal benefactor de más de un centenar de niños albergados en una escuela de nombre Semjase, que él mismo fundara en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1987, misma que hoy se encuentra en el abandono.

Fallecido el 28 de agosto de 2016, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, Juan Gabriel no le temía a la muerte, así lo declaró en una entrevista con el periodista Ricardo Rocha para el noticiero Eco en 1984: “No, es lo más seguro que tengo. Pero todo depende de mí si yo me muero, porque si llego a ser alguien muy importante no me moriré jamás”.