El regreso de la saga de Shrek, el querido ogro verde, generó una respuesta positiva entre los fanáticos después del primer teaser. Sin embargo, el primer adelanto de la película suscitó opiniones divididas debido al rediseño de los personajes, algo que no todos recibieron con entusiasmo. Ahora, una nueva primicia ha agregado más inquietud a los seguidores de la saga.

Este viernes, Alfonso Obregón, quien dio vida a Shrek en las cuatro cintas anteriores, compartió en su cuenta de Facebook que no participará en el doblaje de la nueva película. Lo que más llamó la atención fue que el actor también sugirió que ni Eugenio Derbez (voz de "Burro"), ni Dulce Guerrero (voz de Fiona), formen parte del proyecto. "Pos parece que ni Dulce, ni Eugenio, ni yo haremos Shrek 5", escribió en su mensaje.

A pesar de que la información aún no ha sido confirmada oficialmente, el comentario de Obregón aumentó las especulaciones. El artista no aclaró si se trata de una decisión final o si simplemente no se ha llegado a un acuerdo, ya que hace algunas semanas había mencionado que no había sido contactado para participar en la película.

Los fanáticos de la saga ya han expresado su decepción en redes sociales, particularmente en la plataforma X. Muchos han mostrado su inconformidad, y algunos hasta han pedido a DreamWorks Animation que solucionen la situación y llamen a Alfonso, Eugenio y Dulce.

Entre los comentarios, se lee: "Tremendo error. Este cast es tan importante como el original", "Esto suena a que no hubo acuerdo comercial o que la casa de doblaje no pudo conseguir a los tres", "Acaban de condenar a la perdición a la película entera en Latinoamérica", y "¿Seguro que no quieren pagarles lo justo?".

Sin embargo, también ha habido quienes sugieren que podría ser una oportunidad para contratar nuevos talentos. En una entrevista reciente, Obregón aclaró que DreamWorks no se había reunido con él para el doblaje del tráiler en español latino ni le habían dado detalles sobre su regreso al proyecto . Además, expresó que, si la productora quiere que él participe en la película, debería cumplir con ciertas condiciones, siendo una de las principales que se le otorgue el mismo pago y reconocimiento que recibe Mike Myers, la voz original de Shrek en la versión en inglés.

