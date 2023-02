Shocker confiesa que se acostó con un hombre "por dinero"

La vida de Shocker no ha sido nada fácil, desde sus adicciones a las drogas y un golpe arriba del ring llevaron a que su mandíbula se debilitara a tal grado que ahora se enfrenta a grandes esfuerzos para articular claramente.

Ahora, el luchador mexicano recuerda uno de sus episodios más oscuros cuando sostuvo relaciones sexuales con un hombre de grandes influencias dentro de la lucha libre.

Shocker, hijo de madre y padre famosos

El originario de Guadalajara, Jalisco recordó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante unos de los momentos más determinantes de su vida, los cuales los llevaron a ser la persona que es hoy, pues la lucha libre era una pasión que traía impregnada en la sangre, ya que su padre fue el famoso luchador el "Pato" Soria, por lo que lo recuerda como su vida y su todo.



Profesionalmente, debutó en octubre de 1992, cuando el luchador tenía 21 años y todavía usaba máscara de hecho, recordó que decidió llamarse "Shocker", luego de tener en consideración otros sobrenombres como "Látigo" y "El solitario negro", hasta que en uno de los locales de Videocentro leyó el título de una película de terror, titulada "Shocker 10 mil volteos de terror", e imaginó cómo sonaría aquel nombre coreado por la audiencia.

Shocker, una vida de excesos

Y aunque al principio a su carrera fue muy disciplinado, gracias a los consejos y la asesoría de su padre, el luchador entrenaba dos veces al día, no tenía novia y tampoco se enfiestaba, sin embargo, con el paso del tiempo se percató que la lucha libre era un "deporte espectáculo", que lo orilló a beber el alcohol y la droga que siempre hubo en los shows".

"Creo que soy de los últimos luchadores que se drogaban en exceso", pues el deportista estimó que llegó a consumir estas sustancias por dos días seguidos.

"Yo de repente llegaba tomado porque yo tengo un defecto o una virtud, a mí no me gusta tomar, no me gusta estar borracho, por eso cuando conocí la cocaína dije: ´-Esto es lo mío, de aquí soy´, fue creciendo, la dejaba por unos meses, pero volvía a caer, me ha costado mucho trabajo, ahorita afortunadamente ya no consumo cocaína", detalló.

Shocker intimó con un hombre por dinero

Sin embargo, sus infidelidades y los problemas con las drogas lo llevaron a alejarse de las personas que más amó. Esto lo hizo recordar el día en que sostuvo relaciones sexuales con un hombre, motivado por el dinero, pues se trataba de un promotor muy importante de luchadores: "Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho, pero yo lo hice, pero eso me causó problemas con algunos compañeros que creyeron que soy homosexual".

Recordó que dicho actuar lo hizo sentirse "la peor basura del mundo", pues todavía hoy recuerda ese momento con mucho rencor, pese a que el promotor lo llevó a luchar a Japón: "Fuimos a un bar, el centro de diversiones ´Las Fabulosas´ y yo de ahí me fui con él al hotel, como él compró droga, yo quería más droga e hice cosas aberrantes", destacó.

Shocker dio algunos detalles explícitos de ese encuentro que, aunque asegura que no culminó, el haber sido partícipe es un hecho que no puede olvidar.

FS