Un día como hoy pero de 1969 la actriz estadounidense Sharon Tate (24 de enero de 1943- 09 de agosto de 1969) murió a los 26 años tras ser atacada a sangre fría por la "familia" Manson" en el hogar que compartía con su esposo, el director de cine Roman Polanski, y que estaba ubicado en Beverly Hills.

El asesinato de la actriz y modelo estadounidense, quien se encontraba embarazada de ocho meses y medio al momento de su deceso, se ha convertido en uno de los casos más escandalosos y recordados del medio artístico. Incluso, en el año 2019 el director Quentin Tarantino llevó a la pantalla grande la película Once upon a time… in Hollywood, en donde logró retratar el terrible desenlace de Sharon Tate, personificada en la cinta por Margot Robbie.

La muerte que sacudió a Hollywood y el mundo

El ataque contra Sharon Tate y sus acompañantes fue coordinado por Charles "Tex" Watson, quien era nada más y nada menos que la mano derecha de Charles Manson, el autor intelectual del múltiple asesinato. Además de Tex, en el crimen también participaron Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian.

La joven Sharon murió tras recibir 15 puñaladas, y en las paredes de su casa, el grupo delictivo escribió con sangre las palabras “Muerte a los cerdos” y “Helter Skelter”.

Charles Watson fue condenado a muerte en 1971 por el asesinato de la actriz Leno LaBianca, un hombre de negocios de Los Ángeles, y su esposa, Rosemary, y otras cinco personas más. Al año siguiente, en 1972, la pena de muerte fue reemplazada por la cadena perpetua en Estados Unidos.

Por su parte, Charles Manson fue condenado a cadena perpetua y murió años después, en 2017 , a la edad de 83 años, por causas naturales, tras pasar casi 50 años en prisión.

Por otro lado, Van Houten, quien no estaba en el grupo que mató a Sharon Tate, fue condenado a cadena perpetua por participar en los asesinatos de Leno LaBianca y Rosemary LaBianca en agosto de 1969.