En 2005, "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl" cautivó a una generación de jóvenes espectadores con sus personajes vibrantes y su narrativa única. Casi dos décadas después, los actores principales han evolucionado significativamente, tanto en sus carreras como en sus vidas personales; justamente hoy se cumplen 19 años de su estreno y en conmemoración al aniversario, echamos un vistazo a la secuela del éxito, ya que Shark Boy y Lava Girl volvieron recientemente para traernos más aventuras, esta vez con una pequeña hija.

Tras años de especulaciones y rumores, finalmente se dio la secuela de la popular película "Sharkboy y Lavagirl". El director Robert Rodriguez, conocido por su estilo único y creativo, anunció oficialmente el estreno de la película en 2021, a 16 años del estreno de la primera parte.

La trama de "Sharkboy y Lavagirl 2" promete transportar a los espectadores a un emocionante mundo de fantasía y aventura, donde los poderes extraordinarios de estos dos héroes serán puestos a prueba como nunca antes.

Desde su anuncio, la cinta causó un gran revuelo en las redes sociales por traer de regreso a estos personajes entrañables, Sharkboy y Lavagirl, en una nueva etapa de sus vidas como adultos y con una niña con sus poderes. Sin embargo, la historia no solo se centra en ellos, sino también de otros niños que deberán salvar a sus padres superpoderosos.

Con las actuaciones estelares de Priyanka Chopra, Haley Reinhart, Pedro Pascal, YaYa Gosselin, Boyd Holbrook, Sung Kang, Taylor Dooley y Christian Slater, la película gira en torno a una invasión alienígena a la Tierra, donde todos los superhéroes son capturados. Esto da pie a que la nueva generación se levante para salvarlos. La premisa ve a Sharkboy y Lavagirl ahora como adultos. Son padres superhéroes que tienen su propia hija, que tiene poderes de tiburón y de lava. La película trata sobre dos generaciones de superhéroes, y cuando los invasores alienígenas secuestran a los padres, los niños tienen que unirse para salvar el día, a sus padres y al mundo.

SHARKBOY Y LAVAGIRL 2/NETFLIX

No obstante, esto no es fácil. Los niños no solo necesitan descubrir sus superpoderes, sino también trabajar en equipo. En última instancia, también deben hacer todo lo posible para rescatar a sus padres ya que sin ellos es posible que toda la Tierra quede en control de los misteriosos alienígenas. Ahora, el plan de los extraterrestres no es tan sencillo como parece. Resulta que todo fue una prueba para que los niños vean si estaban listos y la "toma de control" de la que hablaban los extraterrestres era en realidad que los niños reemplazaban a sus padres como los verdaderos héroes del día.

Los niños descubren esto a través de Ojo (Hala Finley), quien pensaban que era uno de ellos, pero en realidad era el líder de los extraterrestres, porque en su planeta los niños están a cargo. "Las cosas no van en la dirección correcta en su planeta y ustedes, hijos, están heredando los problemas de la Tierra, y necesitan poder solucionarlos, más temprano que tarde".

Sabiendo cómo iban las cosas en la Tierra, los extraterrestres se infiltraron en el gobierno y la sede de The Heroics para entrenar a los niños y puedan descubrir sus poderes para que tomen el control. El rescate de sus padres fue la prueba final para demostrar que estaban preparados para resolver cualquier conflicto.

Y como lo demuestra la escena final de la película, los niños están preparados para tomar el relevo de sus padres y listos para enfrentar cualquier desafío que venga a continuación, como Missy Moreno (YaYa Gosselin) declara en una voz en off final:

"Este fue el día en que nuestros héroes cayeron, pero otros se levantaron. En cuanto a los extraterrestres, volverán y cuando nos pidan ayuda, estaremos preparados. Estaremos listos", anunciando que habrá en definitiva una segunda parte donde la nueva generación de héroes deberá unirse de nuevo para luchar contra la amenaza.

El regreso de Sharkboy y Lavagirl, ahora como padres, así como la presentación de una nueva generación de héroes, promete una emocionante continuación de esta historia que capturó los corazones de millones de espectadores. Con su mezcla de acción, aventura y mensajes inspiradores, "Sharkboy y Lavagirl 2: Una Aventura Intergaláctica" promete ser un viaje inolvidable para toda la familia.

