Shark Tank, ¿listos para negociar con tiburones?

Patricia Armendáriz pasó por Guadalajara para presentarse en Jalisco Talent Land y charlar con jóvenes emprendedores. La directora de Financiera Sustentable -Sociedad Financiera Popular especializada en otorgar créditos a microempresarios que apoyan al medio ambiente- platicó en entrevista sobre la próxima temporada de “Shark Tank México”, que se transmite por Canal Sony Latinoamérica: “Regresó Arturo, un activo que vale oro molido. Lo bonito, lo que más me gustó es que somos cuatro tiburones con todo el tiempo del mundo, porque ya nos atrapó Canal Sony por la pasión de ayudar a estos chavos. Y una quinta silla que ha sido de tres grandes tiburones que le imprimen muchísima variedad”.

En “Shark Tank México”, Patricia es la mentora de jóvenes emprendedores junto con Rodrigo Herrera Aspra, Carlos Bremer, Arturo Elías Ayub y Marcus Dantus. Para Armendáriz, el aprendizaje es exponencialmente mayor para los espectadores: “Lo principal no es el chavo que me hace el pitch -presentación-, sino la cantidad de chavos que están aprendiendo. Me encuentro mamás en la calle que me dicen que sus hijos sacan la libreta, apuntan las cosas. Me preguntan por qué bateé a fulanito, por qué no me gustó de zutanito. Están aprendiendo, son los líderes del futuro, es la importancia del programa”.

De su paso por “Shark Tank México”, Patricia señaló la calidez y el aprendizaje: “Para mí, no me la creo al estar con la calidad de empresarios con los que estoy. Son gente 10 veces más experimentada que yo en el campo de los negocios. Yo entré tarde al mundo de los negocios, primero fui funcionaria pública. Mi experiencia ha sido de mucha calidez con ellos, a todos los quiero mucho a pesar de que peleamos uno contra el otro. Aprendo mucho de ellos”.

En su experiencia, Patricia ha aprendido a detectar algunos factores que indican que un proyecto podría funcionar, pero hay uno clave: “El primer elemento para saber si un proyecto va a funcionar es el brillo en los ojos del emprendedor. Cómo lo dicen, muestran que tienen una pasión impresionante por las cosas. Hay una diferencia con el cuate que dice que quiere hacer un negocio así y asado, que no va a funcionar, se va a caer muchas veces. Solo si se tiene pasión se puede caer y levantar”.

Una constante negativa que ha visto en los emprendedores es la falta de planeación financiera: “Hemos insistido mucho en la parte financiera, que conozcan sus números bien para poder venderle la idea al inversor. Lo que los tiburones vemos es un micromundo de lo que los inversionistas ven en general. Lo primero es la pasión, el carácter del individuo que lo va a hacer, con o sin uno. Que conozcan sus números, sepan ir al futuro y decir que van a tener tantas ventas y van a entregar tanto dinero. Finalmente es utilidad la que se busca”.

En ese sentido, Patricia Armendáriz resaltó la disposición de los inversionistas: “Dinero hay a granel, la liquidez en el mundo es impresionante, por eso no debemos preocuparnos. Los inversionistas profesionales le meten a 20 proyectos, a 30. Uno de ellos funciona y todos los demás se mueren. Son profesionales, ven escalabilidad: como Amazon, estuvieron perdiendo dinero durante años y de pronto levantan. Esa visión de inversionistas la tienen que manifestar los mismos emprendedores”.

Sobre sus planes a futuro, Armendáriz compartió: “Quiero hacer una plataforma de mentoría: lo que buscan los chavos es eso. Quiero multiplicar las preguntas más frecuentes que me hacen los chavos a una especie de plataforma donde los vamos llevando de la mano, sin necesidad de acudir a una aceleradora”. Además, Patricia está escribiendo un libro que podría publicarse este año y del que dará detalles más adelante.

Patricia Armendáriz, accionista, fundadora y directora de Financiera Sustentable. EL INFORMADOR/A. Camacho

Nuevo tiburón

En esta nueva temporada, Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub regresan como inversionistas fijos en el panel y le dan la bienvenida a un nuevo tiburón: El cantante Emmanuel, quien estará alternando silla con Luis Harvey y Marcus Dantus.

El intérprete de “La chica de humo” se atreverá a lanzarse al ya conocido tanque para mostrar sus dotes de empresario frente a la cámara, pues además de que es una figura en la escena musical, es un activista defensor del medio ambiente y un empresario que, a lo largo de su vida, ha invertido en una variedad de negocios.

Estreno

“Shark Tank México”, estreno nueva temporada hoy 3 de mayo a las 22:00 horas, por Canal Sony Latinoamérica.