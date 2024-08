Shanik Berman responde al enojo de Brenda Bezares y a la manipulación de Adrián Marcelo

La segunda eliminada de “La casa de los famosos México”, la periodista de espectáculos Shanik Berman, celebra el cariño que le ha demostrado el público tras su salida del programa. Durante la primera semana del reality, la comunicadora se convirtió en la favorita de la audiencia por su buen humor y las confesiones que realizó sobre su vida personal y las del mundo de la farándula. “Estoy impactada, sé que la gente olvida rápido, pero en este momento, cuando salgo y me dicen ‘te quiero’ y me dan abrazos, siento que me voy al paraíso”, expresa en entrevista.

Sin embargo, todo cambió para Shanik la segunda semana en la casa, pues se volvió más vulnerable y esto ocasionó su eliminación. “Me sacaron, me corrieron y ahora acá estoy afuera (risas). Luego de su estadía en el reality, ahora como espectadora y con la mente fría, Shanik ve las estrategias que sus compañeros están desarrollando para asegurar su permanencia en la casa.

“Todos los días me sorprendo, porque veo mucho enojo de todos contra todos. Lo que yo he estado analizando es que Sian (Chiong) se la ha pasado amando a Gala (Montes), y en esta pelea (que pasó) ya se desconocieron, pero así somos todos los humanos, por eso es que es tan atractiva ‘La casa de los famosos México’”, comparte la comunicadora luego del altercado que se suscitó la madrugada del martes en el reality cuando “Team Mar” y “Team Tierra” discutieron fuertemente.

Sobre por qué es que los de “Team Tierra” perciben que son los favoritos del público cuando en realidad la gente hasta el momento se ha decantado por el “Team Mar”, Shanik responde: “Porque tienen millones de followers y por soberbios, porque llega un día en el que te la crees y en este medio no te la debes de creer, porque subes como palmera poco a poco, pero luego te avientan como coco en 30 segundos, y luego nadie voltea a ver cómo caíste, si de frente, de espaldas o de cabeza. Entonces, no hay que ser soberbio”.

Prevé Shanik que este domingo, si sale alguien de “Tierra” por primera vez, será una mujer, y lo lamenta no por el equipo, sino porque precisamente son las mujeres las primeras que han estado saliendo del reality.

A propósito de las tácticas de “El Sindicato” que se formó en el cuarto “Tierra”, el cual está comandado por Adrián Marcelo, Shanik ya se dio cuenta que fue una ficha más en el juego de este estratega, si bien se sintió traicionada, prefiere darle vuelta a la página. “Yo entré sin estrategia, mi (plan) era querer a todos y que todos me quisieran a mí, quería reírme, divertirme, echarle ganas y ánimo, pero ellos (los participantes) ya llevaban una estrategia, y se vale”.

Sobre si buscará una conversación con Adrián cuando termine el show, dice Shanik que no, “solo hola y adiós si es que (se lo encuentra), pero la verdad es que no quiero ni verlo. No tengo nada en contra de él, pero su humor, que me parecía muy encantador dentro de la casa, ya afuera no se me hizo tan chido”.

Justo Adrián, siendo psicólogo, fue criticado por la audiencia luego de haber invalidado la depresión diagnosticada que padece Gala Montes, al respecto Shanik opina: “Eso es problema de él, lo tendrá que ver. Él me dijo al principio: ‘a mí me funciona decir cosas asquerosas de la gente, me suben mis followers, unos porque me odian y otros porque me adoran’. Y si él quiere seguir así, pues que siga así, ahora sí que es su problema”.

Con respecto a lo que le dijo públicamente a Mario Bezares tras su salida de la casa, cuando le externó que lo odiaba, Shanik el lunes por la noche durante la gala del reality ofreció disculpas públicas a él y a su familia, sin embargo, Brenda Bezares, esposa del comediante, se manifestó molesta, incluso había comentado en un video irse por la vía legal tras lo dicho por Shanik donde se volvió a retomar el caso del asesinato de Paco Stanley, sin embargo, la periodista de espectáculos, señala que ambas ya hablaron. “La amo, ella entendió perfecto que yo venía muy confundida, hice algo que no debí haber hecho, pero lo importante aquí es que todo está arreglado, Brenda es una gran mujer y tuvo empatía conmigo”, finaliza.

