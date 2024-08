Shanik Berman arremete contra Adrián Marcelo tras pleito en LCDLFM

La Casa de los Famosos sigue generando una lluvia de polémicas, pues después de la reciente discusión entre Adrián Marcelo y Gala Montes, muchos de los internautas y fanáticos del reality se han puesto a recolectar firmas para retirar el título que avala al conductor como psicólogo, además, Shanik Berman, quien fuera la segunda eliminada de la gala, habló al respecto de lo sucedido.

“Es inaceptable que Adrián Marcelo use una carrera de psicólogo para manipular, acosar, abusar de gente que tiene el corazón bueno, porque puedo decir que en mi corazón solo había bondad y cariño para todos”. Dijo en una entrevista.

“Él usó una técnica y su título para lastimarme a mí y no va a parar conmigo, va a lastimar a varios, él no se para ahí”. recalcó

La periodista de espectáculos era una de las favoritas durante la primer semana, incluso las redes sociales auguraban su triunfo en el programa, sin embargo, el haberle dado la espalda al equipo Mar con Adrián Marcelo, logró que la tendencia del público optara por sacarla del reality.

“Me arrepiento de haber sido tonta, manipulable, de creer que estaba yo con pura gente que me amaba, pero unos decían una cosa y otros decían otra cosa, yo sólo quería querer a todos y que todos me quisieran", enfatizó.

Tras las críticas, Shanik Berman confesó que no entró con ninguna estrategia, pues sólo buscaba divertirse. Además, reconoció que quería "que fuera una casa hermosa, pacífica y cuando veía que eso no se daba porque me tiraban de un lado y del otro, me ponía triste y lloraba y luego me trataba de consolar a mí misma".

Shanik lamentó no haber escuchado a su grupo, ni hacer lo correcto; reveló que confió en una mala persona, es decir, Adrián Marcelo, y dijo que es posible que traicione a Mariana, Sian y a Gala.