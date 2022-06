Shakira y Piqué, ¿cómo sería la división de bienes?

A un par de días que Shakira y Gerard Piqué hicieran oficial el fin de su relación de doce años, la opinión pública se ha cuestionado si el término de su vínculo tendría repercusiones en el ámbito económico pues, si bien la cantante colombiana y el futbolista español comparten dos hijos, no están casados, ¿cómo se dividirían el patrimonio que comparten?

Para nadie es una novedad que las carreras de Shakira y Piqué han generado ganancias millonarias. Desde 2010, cuando la pareja de conoció, y en 2011, al comenzar su relación formalmente, ambos vivían facetas de auge, ella interpretando el himno oficial del mundial de Sudáfrica y él, haciéndose acreedor, junto a España, del trofeo de la Copa del Mundo.

En la actualidad, son padres de Milan de 9 años y Sasha de 7 años, y dueños de bienes millonarios que comparten y adquirieron como familia, y no sólo eso, pues trabajaron como socios en distintos negocios.

De acuerdo con el medio español “Marca”, la intérprete de “Pies descalzos” tiene una mansión en Miami, valuada en 13 millones de euros. En lo que respecta a Piqué, el futbolista es dueño de una casa de tres pisos, en su natal Barcelona, de un valor de 4.5 millones de euros.

¿Qué propiedades comparten Shakira y Piqué?

Además de estas viviendas, “E! News” indica que en 2012, el año que iniciaron su relación, la pareja adquirió una propiedad en Esplugues de Llobregat, municipio ubicado en Cataluña, de 4.5 millones de euros. Más tarde, en 2015 compraron otra propiedad en 5 millones de euros, ubicada cerca de las inmediaciones del Camp Nou, un estadio de Fútbol que pertenece al Club Barcelona, pero ¿cómo se separarían todos estos bienes?

El portal “Informalia” ha publicado que Shakira y Piqué ya han contratado abogados especializados en repartición de bienes para iniciar con el proceso de repartición, pues si bien, la pareja no está unida en matrimonio, comparten una unión marital, característica por conformar una familia sin un documento legal que lo avale.

Esta unión, de la misma manera que el matrimonio, tiene implicaciones que ambas partes deben de asumir, deberes y obligaciones, como es el caso de la denominada sociedad patrimonial, que es liquidada y dividida en el momento de la separación, pues al adquirir un bien o propiedad también se firman escrituras públicas.

Tendrían una “relación abierta”

Una versión extraoficial señala que no se pudo dar una infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira, ya que los dos mantenían un acuerdo de tener una “relación abierta”, por lo que habría sorprendido al futbolista el comunicado de separación de la cantante, según se dio a conocer en España.

“Alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por parte de él y que están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado a través de su agencia de comunicación”, dijo el periodista José Antonio Avilés en el programa “Viva la vida”.

Profundizando en el tema, Avilés indicó que el futbolista y la intérprete pactaron, desde hace tres años, ser una pareja abierta. Cabe recordar que ambos mantienen una relación desde hace 12 años, tienen dos hijos y nunca se han casado.

“Su acuerdo habría sido, tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a los medios seguimos siendo pareja”, comentó el español.

Por otra parte, el periodista español Javier de Hoyos dijo al programa “Intrusos en el espectáculo” que incluso el hermano de la cantante sabía de las andanzas de Piqué. Incluso, se comentó que “Te felicito”, la canción más reciente de Shakira, está dedicada a Piqué y entre versos dice: “Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me lo dijo mi hermano, me lo dijo la prensa”.

